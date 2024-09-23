Коли в Україні впровадять демобілізацію та що заважає цьому процесу

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Законодавчих ініціатив щодо впровадження демобілізації в Україні досі немає. Через це деякі військовослужбовці перебувають на фронті вже 30 місяців.

Про це йдеться в матеріалі, яке "BBC Україна" опублікувало в суботу, 21 вересня.

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Наприкінці 2023 року та на початку 2024 року під час обговорення закону про посилення мобілізації говорили й про встановлення граничних термінів служби під час воєнного стану. Пропонували строки від року до двох і навіть трьох років служби, однак зрештою вирішили взагалі прибрати норму про демобілізацію із законопроєкту.

Як повідомило BBC джерело в українській владі, наразі ні в Міноборони, ні в Генштабі немає жодних проєктів документів про демобілізацію, а військове командування пояснює таку ситуацію темпами мобілізації.

"Якщо влітку була позитивна динаміка і вона зберігалася, то за вересень місяць поки що прогнозовані показники гірші ніж ті, що були влітку", — зазначив співрозмовник BBC.

За словами представниці оборонного комітету, депутатки від "Європейської солідарності" Ірини Фріз, останнє заслуховування представників Міноборони та Генштабу щодо мобілізації було 18 вересня. Тоді військове керівництво заявило, що поки відстежує динаміку мобілізації, аби розуміти, чи вдасться сформувати достатню кількість резервів.

"Готовності запропонувати хоч якісь терміни демобілізації я не побачила. Вони, скоріш за все, пропонуватимуть продовжити спостереження за цією динамікою у вересні, жовтні і листопаді. Для того, щоб мати можливість визначитися, чи достатній людський капітал, з якого буде сформовано мобілізаційний резерв для заміщення всіх тих, хто отримає право на звільнення з військової служби", — зазначила депутатка в розмові з BBC.

Військовий психолог Андрій Козінчук наголосив, що демобілізація необхідна і для ефективності солдат як бойових одиниць. За його спостереженнями, у багатьох бійців поступово вичерпуються моральні сили, а отже знижується й ефективність на полі бою: притупляється увага, послаблюється пам'ять, зменшується концентрація.

"Ми можемо воювати ще хоч сто років незмінно, але питання ось в чому: з плином часу і через психотравмуючі події знижується ефективність військовослужбовця. Ця ефективність знижується кожен триместр", — підсумував психолог.

Нагадаємо, наприкінці липня речник Міноборони України Дмитро Лазуткін заявив, що питання демобілізації потребує серйозного аналітичного вивчення, адже залежить і від теоретичних, і від практичних чинників. Наприклад, за умови оголошення Путіним мобілізації в РФ розвиток подій в Україні буде інакшим, ніж у разі отримання українцями підтримки від західних партнерів.

Раніше нардеп Юрій Камельчук пояснив, чи демобілізуватимуть військових віком 18–25 років. Він зазначив, що такі бійці можуть розраховувати максимум на скорочення термінів служби або переведення на контракт за бажанням.