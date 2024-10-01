Демобилизация в Украине — военный объяснил, от чего она зависит

Военные. Фото: armyinform

Пока новый закон о мобилизации в Украине не предусматривает демобилизацию. Однако в законодательстве установлены определенные условия, которые могут стать основанием для увольнения со службы.

Об этом рассказал эксперт по безопасности военнослужащий ВСУ Иван Варченко изданию 24 Канал.

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Вопросы демобилизации

Эксперт отметил, что хотя закон о демобилизации может быть формально принят, его реализация может столкнуться с рядом трудностей.

По мнению Варченко, общество и военные должны быть готовы к возможности, что длительный отдых для бойцов, которые уже более 2,5-3 лет находятся на фронте, может оказаться невозможным.

"Не все зависит от Украины. Помешать этому может встать напряженная ситуация на линии фронта или неуверенность партнеров Украины. Это может привести к тому, что ВСУ не сможет вовремя и в достаточном количестве получать вооружение, боеприпасы. И тогда, как всегда, мужеством, героизмом и кровью украинского бойца будем компенсировать желание отдохнуть и усталость от войны, которые иногда демонстрируют наши союзники", — отметил военный.

Этот закон, по мнению эксперта, может стать важным ответным шагом на запросы общества, в частности тех, кто с первых дней полномасштабной войны непосредственно участвует в боевых действиях. Однако реализация этих стремлений возможна только при определенных обстоятельствах.

"Одним из важнейших является то, что государство найдет рычаги не только карательного, но и стимулирующего характера. Это могут быть не только деньги, а также мотивы, которые держат украинцев сейчас на фронте. Государство, в частности, должно заботиться о семьях военнослужащих, которые будут вынуждены и после 3 лет войны находиться на линии фронта, и о раненых военных, находящихся на длительном лечении", — добавил Варченко.

Он подчеркнул, что многое зависит от экономических возможностей Украины.

"В этом направлении нужно думать. Особенно, когда на неприоритетные направления, прямо не связанные с вопросами безопасности и обороны, находятся в бюджете деньги. В то же время есть вопиющие истории, когда бойцы находятся на длительном лечении и не могут ни обеспечить себя физически, ни материально свои семьи", — заявил военный.

Он отметил, что все эти мотивационные факторы имеют критическое значение для того, чтобы будущие военнослужащие отважились поступить на службу с оружием в руках.

Ранее BBC провело расследование по вероятности внедрения демобилизации в Украине. Согласно материалу издания, ожидать установления четких сроков службы раньше конца текущего года не стоит.

Напомним, летом спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что вопрос демобилизации нуждается в серьезном аналитическом изучении, ведь зависит и от теоретических, и от практических факторов.