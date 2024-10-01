Демобилизация в Украине — военный объяснил, от чего она зависит

Военный объяснил, при каких условиях возможна демобилизация в Украине
Пока новый закон о мобилизации в Украине не предусматривает демобилизацию. Однако в законодательстве установлены определенные условия, которые могут стать основанием для увольнения со службы.
Об этом рассказал эксперт по безопасности военнослужащий ВСУ Иван Варченко изданию 24 Канал.
Вопросы демобилизации
Эксперт отметил, что хотя закон о демобилизации может быть формально принят, его реализация может столкнуться с рядом трудностей.
По мнению Варченко, общество и военные должны быть готовы к возможности, что длительный отдых для бойцов, которые уже более 2,5-3 лет находятся на фронте, может оказаться невозможным.
"Не все зависит от Украины. Помешать этому может встать напряженная ситуация на линии фронта или неуверенность партнеров Украины. Это может привести к тому, что ВСУ не сможет вовремя и в достаточном количестве получать вооружение, боеприпасы. И тогда, как всегда, мужеством, героизмом и кровью украинского бойца будем компенсировать желание отдохнуть и усталость от войны, которые иногда демонстрируют наши союзники", — отметил военный.
Этот закон, по мнению эксперта, может стать важным ответным шагом на запросы общества, в частности тех, кто с первых дней полномасштабной войны непосредственно участвует в боевых действиях. Однако реализация этих стремлений возможна только при определенных обстоятельствах.
"Одним из важнейших является то, что государство найдет рычаги не только карательного, но и стимулирующего характера. Это могут быть не только деньги, а также мотивы, которые держат украинцев сейчас на фронте. Государство, в частности, должно заботиться о семьях военнослужащих, которые будут вынуждены и после 3 лет войны находиться на линии фронта, и о раненых военных, находящихся на длительном лечении", — добавил Варченко.
Он подчеркнул, что многое зависит от экономических возможностей Украины.
"В этом направлении нужно думать. Особенно, когда на неприоритетные направления, прямо не связанные с вопросами безопасности и обороны, находятся в бюджете деньги. В то же время есть вопиющие истории, когда бойцы находятся на длительном лечении и не могут ни обеспечить себя физически, ни материально свои семьи", — заявил военный.
Он отметил, что все эти мотивационные факторы имеют критическое значение для того, чтобы будущие военнослужащие отважились поступить на службу с оружием в руках.
Ранее BBC провело расследование по вероятности внедрения демобилизации в Украине. Согласно материалу издания, ожидать установления четких сроков службы раньше конца текущего года не стоит.
Напомним, летом спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что вопрос демобилизации нуждается в серьезном аналитическом изучении, ведь зависит и от теоретических, и от практических факторов.
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