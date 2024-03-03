Військовий пояснив, який спосіб поповнення армії є ефективнішим за мобілізацію

Українські військовослужбовці. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Військовослужбовець Збройних сил України Кирило Сазонов вважає, що рекрутинг добровольців до конкретних бригад є ефективнішим способом поповнювнення української армії, ніж примусова мобілізація.

Про це Сазонов говорив в ефірі телеканалу "Київ24".

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Рекрутинг ефективніший за мобілізацію

"Мені здається, все ж ставку маємо робити не на мобілізацію, а на добровольців, на рекрутинг, щоб люди йшли до бригади", – зауважив він.

Військовий навів приклади "Азову", 3-ї штурмової бригади, "Кракена" ГУР, де запровадили саме таку практику.

"Рекрутинг працює, добровольці йдуть, але люди хочуть іти до конкретної бригади, в яку вони вірять, знають, як вона працює, і на зрозумілу посаду. Бо гарний дронщик — це не обов’язково гарний піхотинець", — пояснив Кирило Сазонов.

На його думку, саме в цьому напрямку треба працювати.

"Я знаю багатьох людей, які не хочуть іти до ТЦК, а хочуть іти до конкретних бригад добровільно", — підкреслив боєць.

Раніше ми повідомляли, що бойовий медик Дмитро Козятинський розповів, що рекрутинг може бути хорошою складовою процесу мобілізації, але навряд чи повністю її замінить.

Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що підвищення штрафів за ухилення від мобілізації не вирішить усіх проблем. Однак, без цього кроку решта заходів щодо посилення призову не спрацюють.