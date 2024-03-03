Военный объяснил, какой способ пополнения армии эффективнее мобилизации

Украинские военнослужащие. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов считает, что рекрутинг добровольцев в конкретные бригады является более эффективным способом пополнения украинской армии, чем принудительная мобилизация.

Об этом Сазонов говорил в эфире телеканала "Киев24".

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Рекрутинг эффективнее мобилизации

"Мне кажется, все же ставку должны делать не на мобилизацию, а на добровольцев, на рекрутинг, чтобы люди шли в бригаду", — отметил он.

Военный привел примеры "Азова", 3-й штурмовой бригады, "Кракена" ГУР, где ввели именно такую практику.

"Рекрутинг работает, добровольцы идут, но люди хотят идти в конкретную бригаду, в которую они верят, знают, как она работает, и на понятную должность. Потому что хороший дронщик — это не обязательно хороший пехотинец", — пояснил Кирилл Сазонов.

По его мнению, именно в этом направлении нужно работать.

"Я знаю многих людей, которые не хотят идти в ТЦК, а хотят идти в конкретные бригады добровольно", — подчеркнул боец.

Ранее мы сообщали, что боевой медик Дмитрий Козятинский рассказал, что рекрутинг может быть хорошей составляющей процесса мобилизации, но вряд ли полностью ее заменит.

Военный аналитик Евгений Дикий заявил, что повышение штрафов за уклонение от мобилизации не решит всех проблем. Однако без этого шага остальные меры по усилению призыва не сработают.