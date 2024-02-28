Військова пояснила, чому рекрутинг є найефективнішим способом мобілізації

Командирка взводу ЗСУ Оксана "Ксена" Рубаняк. Фото: instagram./oksana.rubaniak

Військова Збройних сил Оксана "Ксена" Рубаняк розповіла, що рекрутингова форма мобілізації є найефективнішою, адже тоді до лав армії приходять мотивовані бійці. За її словами, завдяки такій формі є можливість самостійно обирати військову спеціальність.

Про це командирка взводу "Ксена" розповіла в черговому випуску проєкту "Станція Краматорськ".

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Чому рекрутинг є найефективнішим способом мобілізації

Рубак розповіла, що в Україні вже давно мала бути рекрутингова мобілізаційна система, де людям пояснюватимуть, ким ти можеш бути у війську. За її словами, рекрутинг кращий за мобілізацію тим, що людина сама може обрати військову спеціальність та має змогу обрати йти захищати країну чи ні. З людиною, яка прямо каже, що її просто "виловили" на вулиці, військова співпрацювати не хоче.

"Якщо ти фізично витривалий і бачиш себе стрільцем, снайпером, кулеметником — то будь ласка. А якщо ти аналітичного складу розуму, займався ІТ-технологіями та розбираєшся у різних програмах, то тебе можуть залучити до пілотних операторів розвідувальних дронів, які працюють на далеку дистанцію, і ти там будеш корисний", — пояснила "Ксена".

Водночас на прикладі свого бойового підрозділу вона розповіла, що не всі мобілізовані через ТЦК підходять для участі у бойових діях.

"Коли ми відбираємо людей після мобілізаційної кампанії — хто підійде, а хто ні, то перше запитання: ти хочеш служити? І коли людина каже ні, розмова на цьому й закінчується, тому що немотивований боєць — це програна війна", — наголосила Рубаняк.

Що відомо про Оксану Рубаняк

На початку війни 2022 року Рубаняк одразу приєдналася до лав української армії, адже багато її друзів пішли захищати країну і вона не могла залишитись осторонь.

Раніше "Ксена" була військовослужбовицею кулеметного взводу, а основною її діяльністю — вогнева підтримка особового складу з кулемета. У березні 2023 року вона випустила збірку поезій "Назустріч смерті", до якої увійшли вірші, написані на передовій: у бліндажах, окопах, під час штурмів та артилерійських обстрілів.

Тепер військова є командиркою взводу в іншому підрозділі, а також готує до друку свою наступну збірку, що отримала назву "Дорога життя".

Воювала у гарячих точках на Донеччині, де дістала поранення.

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом. Командир підрозділу "Терра" Микола Волохов вважає, що змусити воювати людину силою не можна, тому для цього чоловіків потрібно мотивувати.

Ми також повідомляли про те, що в українців з'явилася можливість обирати спеціальність та навіть підрозділ завдяки рекрутинговим кампаніям. Одна з найвідоміших, яка першою почала співпрацювати з Міноборони, — Lobby X.