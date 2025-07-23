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Головна Штаб Військовий надсилав друзям фото техніки ЗСУ — його покарав суд

Військовий надсилав друзям фото техніки ЗСУ — його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 10:02
У Харкові судили військового, який фотографував техніку ЗСУ
Рішення суду. Ілюстративне фото: ВСП

У Харкові судили військовослужбовця, який писав про техніку ЗСУ у чаті з друзями. За його словами, він не усвідомлював серйозність такої інформації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У 2022 році чоловіка додали до спільного чату ще з п'ятьма друзями, які знайомі понад 30 років й колись разом служили в Афганістані і прикордонних військах.

У лютому 2023 року, коли обвинувачений був стрільцем воєнізованої охорони на залізниці, він помітив броньовану військову техніку і написав про це в групу. Далі він продовжив поширювати інформацію, зокрема, про те, що військові покинули територію дитячого табору, про розміщення полігону, навчального центру і зенітно-ракетних комплексів.  

Під час обшуку він добровільно віддав свій телефон та дав згоду на огляд. А на суді обвинувачений частково визнав провину, зазначивши, що інформацію писав у закриту групу і не думав, що вона секретна й буде впливати на обороноздатність країни.

За словами чоловіка, спеціально інформацію він не збирав, координати не наводив, геомітки та геолокацію не зазначав, а також іноді щось вигадував.

З показань учасників чату, його створили виключно для спілкування під час війни, оскільки всі вони призивались до служби з Харкова. 

Також один з учасників ще до лютого 2024 року виїхав у Чехію, де працює на заводі та не планує повертатися, оскільки квартира у Харкові знищена. Правоохоронці припускають, що підозрюваний міг пересилати кудись інформацію.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, вже майже два з них він відбув у слідчому ізоляторі. 

Нагадаємо, у Полтаві судили чоловіка, який продавав автомобілі, які були призначені для ЗСУ.

А в Одесі військовий знущався зі співмешканки, його судили.

суд ЗСУ Харків війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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