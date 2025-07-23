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Головна Штаб За фіктивну службу отримав понад 1 млн гривень — що вирішив суд

За фіктивну службу отримав понад 1 млн гривень — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 04:00
Суд призначив покарання військовому, який за фіктивну службу отримував гроші
Суддя виносить вирок. Фото: Freepik

В Івано-Франківську судили військового, який протягом трьох років ухилявся від служби, однак регулярно отримував заробітну плату і премії. Сумарний дохід перевищив 1 млн гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, солдат самовільно залишив військову частину 10 березня 2022 року та не повертався до неї понад три роки — до 29 квітня 2025-го. Незважаючи на тривалу відсутність, він залишався на обліку як такий, що проходить службу, та регулярно отримував усі належні виплати: грошове забезпечення та додаткову винагороду.

Підтримку в організації цієї схеми обвинуваченому надавав начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, який на той момент служив у тій же частині.

"Зловживаючи своїм службовим становищем, він жодним чином не реагував на перебування без будь-яких поважних причин свого підлеглого поза межами військової частини. Натомість погоджував та підписував усю необхідну документацію стосовно виплат — рапорти на щомісячну премію, додаткові винагороди та допомоги на оздоровлення", — йдеться у вироку суду.

Частину незаконно отриманих коштів військовослужбовець передавав посадовцю. Загальна сума збитків, завданих державі їхніми діями, склала 1 мільйон 376 тисяч 75 гривень.

Рішення суду

У суді військовослужбовець повністю визнав свою вину. За результатами справи йому присудили:

  • за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України — п’ять років позбавлення волі;
  • за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 364 КК України — три роки позбавлення волі, із позбавленням права обіймати керівні посади строком на три роки та штрафом у розмірі 17 тисяч гривень.

Однак, згідно зі ст. 75 Кримінального кодексу України, суд звільнив його від відбування основного покарання з іспитовим строком два роки. Якщо протягом цього часу він не вчинить нового злочину та виконуватиме обов’язки, визначені судом, призначене покарання не застосують.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Львові позбавили волі військового. Причиною стало те, що він 4 рази скоїв СЗЧ.

Також ми писали, що у Сумській області судили прикордонника, який продавав інформацію про місцерозташування ЗСУ.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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