В Харькове судили военного, который фотографировал технику ВСУ

Решение суда. Иллюстративное фото: ВСП

В Харькове судили военнослужащего, который писал о технике ВСУ в чате с друзьями. По его словам, он не осознавал серьезность такой информации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В 2022 году мужчину добавили в совместный чат еще с пятью друзьями, которые знакомы более 30 лет и когда-то вместе служили в Афганистане и пограничных войсках.

В феврале 2023 года, когда обвиняемый был стрелком военизированной охраны на железной дороге, он заметил бронированную военную технику и написал об этом в группу. Далее он продолжил распространять информацию, в частности, о том, что военные покинули территорию детского лагеря, о размещении полигона, учебного центра и зенитно-ракетных комплексов.

Во время обыска он добровольно отдал свой телефон и дал согласие на осмотр. А на суде обвиняемый частично признал вину, отметив, что информацию писал в закрытую группу и не думал, что она секретная и будет влиять на обороноспособность страны.

По словам мужчины, специально информацию он не собирал, координаты не приводил, геометки и геолокацию не отмечал, а также иногда что-то придумывал.

Из показаний участников чата, его создали исключительно для общения во время войны, поскольку все они призывались на службу из Харькова.

Также один из участников еще до февраля 2024 года выехал в Чехию, где работает на заводе и не планирует возвращаться, поскольку квартира в Харькове уничтожена. Правоохранители предполагают, что подозреваемый мог пересылать куда-то информацию.

Решение суда

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, уже почти два из них он отбыл в следственном изоляторе.

Напомним, в Полтаве судили мужчину, который продавал автомобили, которые были предназначены для ВСУ.

А в Одессе военный издевался над сожительницей, его судили.