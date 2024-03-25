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Военные которой специальности пользуются спросом на войне — рекрутинг в "Азов"

25 марта 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Военные которой специальности пользуются спросом на войне — рекрутинг в "Азов"
Бойцы из полка "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Легендарный "Азов" нуждается как в гражданских, так и военных специалистах. Да, на войне нужны водители-механики танка. Из личных характеристик кандидата требуются физическая и психологическая выносливость, готовность к долгому пребыванию в закрытом пространстве, а также внимательность, осторожность, быстрая реакция на изменения обстоятельств и стрессоустойчивость.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 21 марта.

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Скриншот вакансии Водитель-механик танка, танкист в полку "Азов" на сайте Work.ua
Скриншот вакансии Водитель-механик танка, танкист в полку "Азов" на сайте Work.ua

Танкисты в "Азове"

Танкисты в полку "Азов" должны выполнять следующие обязанности:

  • техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;
  • безопасную доставку экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
  • запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, слежение за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.
Военные из "Азова" едут на танке через лес
Военные из "Азова" едут на танке через лес. Фото: facebook.com/azov.media4308

Среди требований к будущему работнику указаны следующие:

  • опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы;
  • мотивация уничтожать врага;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий

Взамен "Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность перевода действующих военных, оплата от 25 до 125 тыс. грн, а также вероятность выполнения обязанностей в зоне боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что полк ищет внутренних аудиторов. Требуются высшее образование в сфере аудита, экономики, бухгалтерского учета и опыт работы от одного года.

Также мы писали, что азовцы ищут пожарного-водителя. Обязательно требуется опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров.

ВСУ
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