Военные которой специальности пользуются спросом на войне — рекрутинг в "Азов"
Легендарный "Азов" нуждается как в гражданских, так и военных специалистах. Да, на войне нужны водители-механики танка. Из личных характеристик кандидата требуются физическая и психологическая выносливость, готовность к долгому пребыванию в закрытом пространстве, а также внимательность, осторожность, быстрая реакция на изменения обстоятельств и стрессоустойчивость.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 21 марта.
Танкисты в "Азове"
Танкисты в полку "Азов" должны выполнять следующие обязанности:
- техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;
- безопасную доставку экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
- запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, слежение за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.
Среди требований к будущему работнику указаны следующие:
- опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы;
- мотивация уничтожать врага;
- готовность работать в зоне активных боевых действий
Взамен "Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность перевода действующих военных, оплата от 25 до 125 тыс. грн, а также вероятность выполнения обязанностей в зоне боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны "Азову"
Напомним, что полк ищет внутренних аудиторов. Требуются высшее образование в сфере аудита, экономики, бухгалтерского учета и опыт работы от одного года.
Также мы писали, что азовцы ищут пожарного-водителя. Обязательно требуется опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров.
Читайте Новини.LIVE!