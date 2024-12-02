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Військові-дезертири та СЗЧ повернуться на службу з соцгарантіями

2 грудня 2024 18:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Повернення дезертирів та СЗЧ на службу — у ДБР пояснили, що з ними буде
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян пояснила, що буде з військовими-дезертирами та тими, хто самовільно залишив частину, якщо вони повернуться на службу до 2025 року. За її словами, таким бійцям поновлять усі соціальні гарантії.

Про це Тетяна Сапьян сказала в ефірі телемарафону у понеділок, 2 грудня.

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Повернення дезертирів та СЗЧ на службу

Сапьян зазначив, що законодавцем розроблений спеціальний алгоритм щодо повернення бійців на службу.

За її словами, керівник частини поновить контракт і забезпечення протягом 72 годин після прибуття. У випадку, якщо військовий не повернеться до 1 січня, то кримінальне провадження може завершитися вироком суду.

У ДБР зазначили, що за СЗЧ і дезертирство загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, у 2024 році українські прокурори розпочали близько 60 тисяч справ щодо самовільного залишення військових частин. Щомісяця з військових навчань у Польщі втікають близько 12 осіб.

Також на Буковині солдат самовільно покинув частину і поїхав додому. Суд визнав його винним та призначив покарання.

війна ДБР українці Україна дезертир СЗЧ

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