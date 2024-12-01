Війна в Україні — яка причина дезертирства

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Основною причиною дезертирства у військових частинах є командування. На місцях, де хороший командир, якому довіряють солдати, подібних випадків не трапляється.

Про це повідомив юрист і командир взводу у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка Леонід Маслов в ефірі КИЇВ24 у неділю, 1 грудня.

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Причини дезертирства

Маслов вважає, що головною причиною дезертирства у військових підрозділах є недовіра до командирів та їх низький авторитет.

"Основна причина дезертирства, якщо відкинути екзотичні фактори, як-от наркоманія чи алкоголізм, полягає у поганому командуванні, поганій психологічній роботі та підготовці, неавторитетних командирах і недовірі до них з боку солдат. Там, де гарний командир і до нього є довіра, дезертирств немає", — зазначив юрист.

Він наголосив, що дисципліна у війську базується на авторитеті командира.

"Насправді, дисципліна заснована на авторитеті. Якщо командир посилає в бій, а не йде в бій, якщо він краде і забив на службу, то відповідно у нього будуть дезертири", — підкреслив Маслов.

За його словами, важливо ставити питання саме до командирів, чому в їхньому підрозділі дезертирували солдати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше пішов у СЗЧ або дезертирував.

Ми писали про те, що такі військові мають час до 1 січня, щоб повернутися до частин. Якщо вони це зроблять, то будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

Наразі на місця служби вже повернулися 6 тисяч військовослужбовців.