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Военные-дезертиры и СОЧ вернутся на службу с соцгарантиями

2 декабря 2024 18:13
Виктория Козырь - редактор
Возвращение дезертиров и СОЧ на службу — в ГБР объяснили, что с ними будет
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
Виктория Козырь - редактор

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян объяснила, что будет с военными-дезертирами и теми, кто самовольно оставил часть, если они вернутся на службу до 2025 года. По ее словам, таким бойцам возобновят все социальные гарантии.

Об этом Татьяна Сапьян сказала в эфире телемарафона в понедельник, 2 декабря.

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Возвращение дезертиров и СОЧ на службу

Сапьян отметил, что законодателем разработан специальный алгоритм по возвращению бойцов на службу.

По ее словам, руководитель части возобновит контракт и обеспечение в течение 72 часов после прибытия. В случае, если военный не вернется до 1 января, то уголовное производство может завершиться приговором суда.

В ГБР отметили, что за СОЧ и дезертирство грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в 2024 году украинские прокуроры начали около 60 тысяч дел по самовольному оставлению воинских частей. Ежемесячно из военных учений в Польше сбегают около 12 человек.

Также на Буковине солдат самовольно оставил часть и уехал домой. Суд признал его виновным и назначил наказание.

война ГБР украинцы Украина дезертир СОЧ

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