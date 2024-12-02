Возвращение дезертиров и СОЧ на службу — в ГБР объяснили, что с ними будет

Военные-дезертиры и СОЧ вернутся на службу с соцгарантиями
Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян объяснила, что будет с военными-дезертирами и теми, кто самовольно оставил часть, если они вернутся на службу до 2025 года. По ее словам, таким бойцам возобновят все социальные гарантии.
Об этом Татьяна Сапьян сказала в эфире телемарафона в понедельник, 2 декабря.
Возвращение дезертиров и СОЧ на службу
Сапьян отметил, что законодателем разработан специальный алгоритм по возвращению бойцов на службу.
По ее словам, руководитель части возобновит контракт и обеспечение в течение 72 часов после прибытия. В случае, если военный не вернется до 1 января, то уголовное производство может завершиться приговором суда.
В ГБР отметили, что за СОЧ и дезертирство грозит до десяти лет заключения.
Напомним, в 2024 году украинские прокуроры начали около 60 тысяч дел по самовольному оставлению воинских частей. Ежемесячно из военных учений в Польше сбегают около 12 человек.
Также на Буковине солдат самовольно оставил часть и уехал домой. Суд признал его виновным и назначил наказание.
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