Военная подготовка студентов - кто отказывается

Студенты на стрельбах в тире. Фото иллюстративный: Апостроф.

Все мужчины в дневной или дуальной форме обучения обязаны проходить базовую военную подготовку. Для женщин она добровольна. Если студент пытается от этого отказаться, его могут отчислить из университета.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров Украины.

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Военная подготовка для студентов

Постановление о военной подготовке при мобилизации в Украине касается таких категорий мужчин, которые достигли 18-летнего возраста и получают высшее образование по дневной или дуальной форме обучения. Это также касается мужчин, являющихся курсантами военных учебных заведений или заведений подготовки правоохранителей.

Те, кто отказывается проходить обязательную военную подготовку, могут быть исключены из учебного заведения.

Однако есть категория студентов, которые могут избежать военной подготовки. В частности, речь идет о тех, кто:

имеет статус непригодности для службы в условиях мобилизации в Украине;

был военным за границей;

уже служил в армии;

прошел подготовку вне учебного заведения.

Ранее мы сообщали, что украинские аспиранты не смогут получить отсрочку, если учатся в аспирантуре иностранного вуза, потому что учебное заведение не выдаст им справку по ЕГЭБО, необходимую для оформления отсрочки от мобилизации в особый период.

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.