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Відстрочка від мобілізації — як бабусі пропонують ухилянтам свої послуги

14 серпня 2024 14:23
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — ухилянти одружуються з бабусями через відстрочку
Перевірка документів на кордоні України. Фото: Держприкордонслужба України
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор

Протягом останнього місяця після того, як в ТЦК завершився безштрафний термін оновлення даних, в соцмережах з’явилася низка пропозицій від жінок з інвалідністю передпенсійного віку укласти фіктивні шлюби з військовозобов’язаними. Як відомо, такі чоловіки набувають статусу осіб, які доглядають за дружинами з інвалідністю та мають законне право перетнути кордон.

Детальніше про цю проблему з’ясував ТСН.ua.

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У профільних інтернет-спільнотах з’явились оголошення, де свої послуги пропонують жінки, які за віком можуть мати онуків.

Наприклад, нещодавно одна з дописувачок розмістила оголошення такого змісту: "Жінка, 2 група, 59 років, Чернігівська область. Фіктивний шлюб з військовим або цивільним без виїзду".

Про взаємовигідну пропозицію пише ще одна жінка, яка зазначає таке: "Потрібен фіктивний шлюб із чоловіком, який має УБД (вік неважливий). Жінка, 62 роки, з третьою групою інвалідності (можуть бути взаємовигідні умови)".

В соцмережах, де розміщені такі оголошення, жартують, що у бабусь з’явився шанс надягнути весільну сукню та побути красивою "молодухою".

Загалом оголошень про фіктивний шлюб зараз у таких спільнотах можна нарахувати сотні. Водночас у цих спільнотах дописувачі скаржаться, що зараз тут працюють і шахрайки, які взяли завдаток та зникли.

Своєю чергою українські прикордонники звітують, що працюють механізми виявлення фіктивних шлюбів — у разі викриття фігурантам загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб за кордон.

За даними ДПСУ, лише протягом липня було декілька виявлень намагань чоловіків виїхати за кордон, прикриваючись шлюбом із жінкою з інвалідністю.

Чи побільшало намагань перетнути кордон особами, які уклали фіктивний шлюб, на це запитання речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів ТСН.ua таке: "Різкого збільшення немає, але є випадки, коли виявляємо таких осіб, які за кошти уклали шлюб між собою".

До цього Демченко додає, що в діях жінок, які допомагають військовозобов’язаним виїхати таким чином, є ознаки незаконного переправлення осіб за кордон. Якщо справа дійде до суду та буде доведена провина, то таким жінкам загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення.

Водночас адвокати зазначають, що довести наявність фіктивного шлюбу вкрай складно, якщо кожна зі сторін стверджує, що шлюб є справжнім.

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