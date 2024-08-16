Мобілізація 2024 — як та на скільки можна оформити відстрочку від служби

Військовозобов'язаний у ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ОМТЦК

В Україні, згідно з законом про мобілізацію, право на відстрочку мають усі військовозобов'язані, якщо у них є передбачені ним підстави. Тому її необхідно буде періодично продовжувати.

На скільки її дають та як її продовжити — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Відстрочка від мобілізації в Україні

Наприклад, якщо підставою є утримання трьох дітей віком до 18 років, відстрочка анулюється, коли повноліття набуває один з дітей. А студенти ВНЗ втрачають відстрочку після завершення навчання.

За постановою Кабміну, відстрочка від служби діє лише на період мобілізації. Від початку повномасштабного вторгнення відстрочка надається на три місяці. Таким чином, відстрочка надається ТЦК і комісією терміном на 90 днів (приблизно три місяці). Тобто військовозобов'язаним доведеться кожні півтора, два з половиною або три місяці приходити до ТЦК та подавати документи для її продовження, залежно від швидкості оформлення.

Якщо мобілізацію продовжують, перевірка підстав для відстрочки проходить через Єдиний держреєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи не підлягають мобілізації, але залишаються на військовому обліку, і можуть служити лише добровільно, за контрактом. Якщо бажання немає, та людина також має оформляти відстрочку та продовжувати її після завершення терміну дії.

З обліку виключають тих, кого військово-лікарська комісія визнала непридатним до військової служби. Такі особи лише один раз повинні подати заяву на виключення до ТЦК. Тоді як ті, хто був раніше визнаний "тимчасово непридатним" мають також оформляти відстрочку. Вони зобов'язані пройти повторний огляд через півроку-рік після висновку ВЛК, але протягом цього часу мають регулярно поновлювати відстрочку через ТЦК.

Як подовжити відстрочку від мобілізації

Для продовження відстрочки, військовозобов'язаний має подати заяву на розгляд комісії, після видання Указу Президента України про продовження мобілізації в паперовій або електронній формі, зокрема через електронний кабінет призовника, якщо таке доступно.

Якщо неможливо перевірити підстави для відстрочки через Єдиний держреєстр, ТЦК повідомляє про необхідність надання підтверджуючих документів.

Водночас військовозобов'язані, у яких відстрочка ще діє, не направляються на медогляд, за винятком випадків, коли вони добровільно, за контрактом, йдуть до армії.