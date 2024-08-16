Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Отсрочка от мобилизации — на сколько ее дают и как ее продлить arrow

Отсрочка от мобилизации — на сколько ее дают и как ее продлить

16 августа 2024 15:12
Семён Дрозд - Редактор
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация 2024 – как и на сколько можно оформить отсрочку от службы
Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ОГТЦК
Семён Дрозд - Редактор
Семён Дрозд
Редактор

В Украине, согласно закону о мобилизации, право на отсрочку имеют все военнообязанные, если у них есть предусмотренные им основания. Поэтому ее нужно будет периодически продолжать.

На сколько ее дают и как ее продлить — читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Отсрочка от мобилизации в Украине

Например, если основанием является содержание трех детей младше 18 лет, отсрочка аннулируется, когда совершеннолетие приобретает один из детей. А студенты вузов теряют отсрочку после завершения учебы.

По постановлению Кабмина отсрочка от службы действует только на период мобилизации. С начала полномасштабного вторжения отсрочка предоставляется на три месяца. Таким образом, отсрочка предоставляется ТЦК и комиссией сроком 90 дней (примерно три месяца). То есть военнообязанным придется каждые полтора, два с половиной или три месяца приходить в ТЦК и подавать документы для ее продления в зависимости от скорости оформления.

Если мобилизацию продолжают, проверка оснований для отсрочки осуществляется через Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Лица с инвалидностью I, II, III группы не подлежат мобилизации, но остаются на военном учете и могут служить только добровольно, по контракту. Если желания нет, то человек также должен оформлять отсрочку и продолжать ее по истечении срока действия.

Из учета исключают тех, кого военно-врачебная комиссия признала непригодным к военной службе. Такие лица только один раз должны подать заявление на исключение в ТЦК. В то время как те, кто был ранее признан "временно непригодным", должны также оформлять отсрочку. Они обязаны пройти повторный осмотр через полгода-год после заключения ВЛК, но в течение этого времени должны регулярно возобновлять отсрочку через ТЦК.

Как продлить отсрочку от мобилизации

Для продления отсрочки военнообязанный должен подать заявление на рассмотрение комиссии после издания Указа Президента Украины о продлении мобилизации в бумажной или электронной форме, в частности через электронный кабинет призывника, если такое доступно.

Если невозможно проверить основания для отсрочки через Единый госреестр, ТЦК сообщает о необходимости предоставления подтверждающих документов.

В то же время военнообязанные, в которых отсрочка еще не действует, не направляются на медосмотр, за исключением случаев, когда они добровольно, по контракту, идут в армию.

Также важные новости дня по теме:

Украина мобилизация документы война в Украине отсрочка ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:47 В Курской области распространяется мародерство — военные показали видео с женщинами-воровками

15:46 Центр Одессы "красный" — в городе образовались безумные пробки из-за ДТП

15:42 В России осталось мизерное количество самолетов Ту-22 — аналитики объяснили причину потерь

15:37 Зарплаты учителей и врачей под угрозой — какая причина

15:31 Харлан поделилась секретом, который помог ей завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде-2024

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:28 Одесский филиал УЗ отсудил у Нацгвардии 7 тонн дизеля — детали дела

15:12 Отсрочка от мобилизации — на сколько ее дают и как ее продлить

15:09 Ремонт в Киевском метрополитене — как выглядят поврежденные тоннели сейчас

15:05 Почти 20 пораженных кораблей РФ за полгода — как действует украинский дрон MAGURA V5

14:56 В Киеве блогеру объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 213 млн грн

15:47 В Курской области распространяется мародерство — военные показали видео с женщинами-воровками

15:46 Центр Одессы "красный" — в городе образовались безумные пробки из-за ДТП

15:42 В России осталось мизерное количество самолетов Ту-22 — аналитики объяснили причину потерь

15:37 Зарплаты учителей и врачей под угрозой — какая причина

15:31 Харлан поделилась секретом, который помог ей завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде-2024

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:28 Одесский филиал УЗ отсудил у Нацгвардии 7 тонн дизеля — детали дела

15:12 Отсрочка от мобилизации — на сколько ее дают и как ее продлить

15:09 Ремонт в Киевском метрополитене — как выглядят поврежденные тоннели сейчас

15:05 Почти 20 пораженных кораблей РФ за полгода — как действует украинский дрон MAGURA V5

14:56 В Киеве блогеру объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 213 млн грн

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту