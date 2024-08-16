Мобилизация 2024 – как и на сколько можно оформить отсрочку от службы

Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ОГТЦК

В Украине, согласно закону о мобилизации, право на отсрочку имеют все военнообязанные, если у них есть предусмотренные им основания. Поэтому ее нужно будет периодически продолжать.

На сколько ее дают и как ее продлить — читайте в материале Новини.LIVE.

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Отсрочка от мобилизации в Украине

Например, если основанием является содержание трех детей младше 18 лет, отсрочка аннулируется, когда совершеннолетие приобретает один из детей. А студенты вузов теряют отсрочку после завершения учебы.

По постановлению Кабмина отсрочка от службы действует только на период мобилизации. С начала полномасштабного вторжения отсрочка предоставляется на три месяца. Таким образом, отсрочка предоставляется ТЦК и комиссией сроком 90 дней (примерно три месяца). То есть военнообязанным придется каждые полтора, два с половиной или три месяца приходить в ТЦК и подавать документы для ее продления в зависимости от скорости оформления.

Если мобилизацию продолжают, проверка оснований для отсрочки осуществляется через Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Лица с инвалидностью I, II, III группы не подлежат мобилизации, но остаются на военном учете и могут служить только добровольно, по контракту. Если желания нет, то человек также должен оформлять отсрочку и продолжать ее по истечении срока действия.

Из учета исключают тех, кого военно-врачебная комиссия признала непригодным к военной службе. Такие лица только один раз должны подать заявление на исключение в ТЦК. В то время как те, кто был ранее признан "временно непригодным", должны также оформлять отсрочку. Они обязаны пройти повторный осмотр через полгода-год после заключения ВЛК, но в течение этого времени должны регулярно возобновлять отсрочку через ТЦК.

Как продлить отсрочку от мобилизации

Для продления отсрочки военнообязанный должен подать заявление на рассмотрение комиссии после издания Указа Президента Украины о продлении мобилизации в бумажной или электронной форме, в частности через электронный кабинет призывника, если такое доступно.

Если невозможно проверить основания для отсрочки через Единый госреестр, ТЦК сообщает о необходимости предоставления подтверждающих документов.

В то же время военнообязанные, в которых отсрочка еще не действует, не направляются на медосмотр, за исключением случаев, когда они добровольно, по контракту, идут в армию.