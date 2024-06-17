Как оформить отсрочки от мобилихации, если нужно ухаживать за родителями с инвалидностью

Мужчина поддерживает пожилого человека. Фото иллюстративное: Adobe Stock

Отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, постоянно ухаживающие за отцом или матерью с первой группой инвалидности. Но если в семье есть другие — невоеннообязанные лица — которые также должны заботиться о родителях, отсрочку не дают.

Об особенностях оформления отсрочки в связи с уходом за человеком с инвалидностью в своем блоге рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Читайте также:

Люди с ІІ группой инвалидности не нуждаются в постоянном уходе — Постановление КМУ

Юрист напомнил, что наличие второй группы инвалидностей у одного из родственников — не основание для получения отсрочки. Поскольку есть правительственное постановление, в котором прописано, что такие люди не нуждаются в постороннем уходе.

Но проблемы могут возникнуть и при оформлении отсрочки с целью постоянного ухода за родителями с первой группой инвалидности. Если у вас есть близкие, невоеннообязанные, родственники, которые также должны ухаживать за отцом/матерью.

"Руководитель ТЦК или комиссия (созданная при местном совете для рассмотрения заявления военнообязанного, — Ред.) скажут, что есть другое лицо, проживающее на оккупированных территориях или которые с вами не общаются 50 лет, с которыми вы неизвестно, в каких отношениях", — приводит примеры отказа в отсрочке адвокат Ростислав Кравец.

Важный документ от родственника с инвалидностью для оформления отсрочки опекуна

Военнообязанный должен подать заявление в местный совет. Там создадут комиссию из местных депутатов и представителей общественных организаций, которые проверят информацию, предоставленную заявителем.

Заявление о предоставлении отсрочки также следует отнести в ТЦК.

"ТЦК должен проверять родственные связи военнообязанного с человеком, имеющим инвалидность. А не вы", — отмечает юрист.

Чтобы закрыть вопрос с невоеннообязанными родственниками, нужно, чтобы человек, нуждающийся в уходе, написал заявление, что нет других лиц, которые по закону могут его содержать, поскольку он не нуждается в материальной помощи.

Напомним, после получения повестки военнообязанный должен явиться в указанное время в ТЦК и СП, но неявку могут оправдать, если человек не пришел в военкомат из-за стихийного бедствия, состояния здоровья, военных действий или смерти близкого родственника.

Также мы сообщали, что в Одессе независимая профсоюзная организация Центра экстренной медпомощи призвала Владимира Зеленского забронировать сотрудников "экстренки" от мобилизации.