Відстрочка для батьків-одинаків — на які небезпечні схеми наважуються українці

Чоловік тримає на руках дитину і розмовляє з дружиною. Фото ілюстративне: censor.net

Згідно з законом чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації. Через це в Україні почастішали випадки, коли мати спеціально відмовляється від прав на дитину, щоб військовозобов'язаний батько отримав відстрочку. Така "схема" дуже ризикована, адже дитина може потрапити до дитбудинку.

Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" розповіла адвокат Олена Воронкова.

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За словами юриста, якщо мати позбавлять батьківських прав, а з батьком щось станеться — дитину відправлять до дитбудинку. І повернути неповнолітнього в родину буде непросто.

"Мати зможе звернутись до суду за поновленням батьківських прав, але ця процедура складна й потребує часу. Це може затягнутись і на пів року, і на рік, який дитина проведе не в зовсім комфортних умовах", — каже Олена Воронкова.

Відповідальні батьки, переконана юрист, не будуть так ризикувати.

Видання нагадує, що батька-одинака можуть мобілізувати лише за його добровільною згодою. Щоб отримати відстрочку у зв'язку з самостійним вихованням дитини, необхідно надати такі документи:

свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов'язаного;

один із документів: свідоцтво про смерть матері дитини, рішення суду про оголошення матері померлою, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою.

Нагадаємо, військовозобов'язані українці, які виїхали за кордон на ПМЖ і при цьому не перебувають на військовому обліку, мали оновити військово-облікові дані до 17 червня.

Також ми повідомляли, що за мобілізованим працівником зберігається робоче місце та посада до кінця воєнного стану в Україні.