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Отсрочка для родителей-одиночек — на какие опасные схемы решаются украинцы

17 июня 2024 03:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Отсрочка для родителей-одиночек — на какие опасные схемы решаются украинцы
Мужчина держит на руках ребенка и разговаривает с женой.Фото иллюстративное: censor.net
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

По закону мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Поэтому в Украине участились случаи, когда мать специально отказывается от прав на ребенка, чтобы военнообязанный отец получил отсрочку. Такая "схема" очень рискована, ведь ребенок может попасть в детдом.

Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказала адвокат Елена Воронкова.

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По словам юриста, если мать лишат родительских прав, а с отцом что-нибудь произойдет — ребенка отправят в детдом. И вернуть несовершеннолетнего в семью будет непросто.

"Мать сможет обратиться в суд за восстановлением родительских прав, но эта процедура сложна и требует времени. Это может затянуться и на полгода, и на год, который ребенок проведет не в комфортных условиях", — говорит Елена Воронкова.

Ответственные родители, уверена юрист, не будут так рисковать.

Издание напоминает, что отца-одиночку могут мобилизовать только по его добровольному согласию. Чтобы получить отсрочку в связи с самостоятельным воспитанием ребенка, необходимо предоставить следующие документы:

  • свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного;
  • один из документов: свидетельство о смерти матери ребенка, решение суда о признании матери умершей, решение суда о лишении матери родительских прав или решение суда о признании матери без вести пропавшей.

Напомним, военнообязанные украинцы, выехавшие за границу на ПМЖ и при этом не состоящие на воинском учете, должны были обновить военно-учетные данные до 17 июня.

Также мы сообщали, что за мобилизованным работником сохраняется рабочее место и должность до конца военного положения в Украине.

ТЦК и СП
военнообязанные
родители
отсрочка
мобилизация
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война

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