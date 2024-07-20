В Україні продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію — на який термін

Засідання Верховної Ради. Фото: 112.ua

Президент України Володимир Зеленський днями планує подати до парламенту законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Очікується, що ці законопроєкти будуть розглянуті наступного тижня, а воєнний стан і мобілізація можуть бути продовжені до 9 листопада 2024 року.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram у суботу, 20 липня.

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Железняк зазначив, що найближчими днями Зеленський подасть до парламенту два закони — про продовження дії воєнного стану та про продовження загальної мобілізації. Наразі воєнний стан діє до 11 серпня 2024 року.

Очікується, що наступного тижня, між 22 і 25 липня, ці законопроєкти будуть розглянуті на засіданнях комітету та у Верховній Раді.

Железняк заявив, що дуже вірогідно, що воєнний стан і загальна мобілізація будуть продовжені на 90 днів, тобто до 9 листопада поточного року. Це буде вже дванадцяте голосування Ради за продовження воєнного стану.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, згідно із законом про мобілізацію, певним категоріям військовозобов'язаних надається можливість отримати відстрочку від служби. У Міністерстві оборони повідомили, чи можливо подати запит на відстрочку онлайн.

Ми повідомляли, що 90% військовозобов'язаних чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних, військово-лікарська комісія визнає придатними до служби. Однак їх також поділяють для служби на передовій та в тилу.