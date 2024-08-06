Война в Украине — как военные могут получить дополнительные дни отпуска

Украинские военные. Фото: AFP

В Украине идет общая мобилизация и военное положение, во время которого действуют особые нормы предоставления отпусков. Постепенно в законодательстве прибавляются новые возможности, чтобы военные могли получить отпуск.

Издание Армия Inform рассказало, сколько дней отпуска может получить военный за уничтожение вражеской техники.

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В Украине появился новый вид отпусков для военных. Кабмин 21 мая 2024 утвердил порядок предоставления отпуска военным за уничтоженную технику.

В частности, военнослужащие могут получить такое количество дополнительных дней отпуска:

Пять дней — за уничтожение боевого корабля; военного самолета;

Четыре дня — за уничтожение зенитно-ракетного комплекса; военного вертолета; радиолокационного средства системы ПВО; комплекса дальнего визуального наблюдения;

Три дня — за уничтожение САУ или РСЗО; танка; беспилотника большой дальности; крылатой или баллистической ракеты; БМП, БТР, БМД или артсистемы;

Два дня — за уничтожение бронеавтомобиля или грузовика; средства радиоэлектронной борьбы; беспилотника средней дальности; средства контрбатарейной борьбы; средства радиоэлектронной борьбы;

Один день — за уничтожение беспилотника малой дальности.

В общей сложности в год можно получить не более 15 дней отпуска за подтвержденное уничтожение техники. Она может предоставляться не только тому, кто непосредственно уничтожил технику, но и другим военнослужащим, участвовавшим в обнаружении и уничтожении вражеской техники. Они также могут получить такое же количество дней, как и военнослужащий, уничтоживший технику.