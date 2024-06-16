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Відомий журналіст Дмитро Гордон розповів, що думає про жорстку мобілізацію

16 червня 2024 04:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Журналіст Дмитро Гордон розповів, як ставиться до жорсткої мобілізації та чи оновив свої дані у ТЦК.
Дмитро Гордон. Фото: antikor.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що в ЗСУ неталановито ведеться політика набору до лав армії. На його думку, мобілізувати військозобов'язаних треба, але треба мати й повагу до людей.

Таку думку Гордон висловив в четвер, 13 червня, в інтерв'ю для проєкту НАОДИНЦІ.

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На питання журналістки щодо того, чи підтримує він жорстку форму мобілізації, Гордон заявив, що ми воюємо з окупантами за свободу, тому й самі маємо залишатися вільними.

"У вільній країні має бути повага до людей. Чи потрібно брати людей до лав Збройних сил — безумовно. Чи подобається, як за ухильниками ганяються і як їх б’ють — ні, не подобається. Політика набору людей у ЗСУ завалена. Вона робиться неталановито. Вона повинна була бути креативною, красивою, тому що це честь, а не те, на що це перетворилося зараз. Я думаю, якби доручили креативним людям цим займатися, все було б набагато краще. А так у нас зараз картинка для російських телеграм-каналів. На жаль", — пояснив журналіст.

Також Гордон додав, що оновив свої дані у військкоматі ще до ухвалення закону, а після ухвалення закону оновив ще раз.

"Я відразу це зробив, на третій день після того, як цей закон ухвалили у Верховній Раді. З поваги до мене якось провели без черги", — повідомив він.

Раніше ми повідомляли, чи мають право представники ТЦК затримувати громадян та забирати в них особисті речі.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, чому групи оповіщення вручають повістки на вулицях міст, не чекаючи, коли спливе термін оновлення даних.

ТЦК та СП
Дмитро Гордон
військовий призов
мобілізація
журналісти

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