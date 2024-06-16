Журналіст Дмитро Гордон розповів, як ставиться до жорсткої мобілізації та чи оновив свої дані у ТЦК.

Дмитро Гордон. Фото: antikor.com.ua

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що в ЗСУ неталановито ведеться політика набору до лав армії. На його думку, мобілізувати військозобов'язаних треба, але треба мати й повагу до людей.

Таку думку Гордон висловив в четвер, 13 червня, в інтерв'ю для проєкту НАОДИНЦІ.

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На питання журналістки щодо того, чи підтримує він жорстку форму мобілізації, Гордон заявив, що ми воюємо з окупантами за свободу, тому й самі маємо залишатися вільними.

"У вільній країні має бути повага до людей. Чи потрібно брати людей до лав Збройних сил — безумовно. Чи подобається, як за ухильниками ганяються і як їх б’ють — ні, не подобається. Політика набору людей у ЗСУ завалена. Вона робиться неталановито. Вона повинна була бути креативною, красивою, тому що це честь, а не те, на що це перетворилося зараз. Я думаю, якби доручили креативним людям цим займатися, все було б набагато краще. А так у нас зараз картинка для російських телеграм-каналів. На жаль", — пояснив журналіст.

Також Гордон додав, що оновив свої дані у військкоматі ще до ухвалення закону, а після ухвалення закону оновив ще раз.

"Я відразу це зробив, на третій день після того, як цей закон ухвалили у Верховній Раді. З поваги до мене якось провели без черги", — повідомив він.

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