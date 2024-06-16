Журналист Дмитрий Гордон рассказал, как относится к жесткой мобилизации и обновил ли свои данные в ТЦК.

Дмитрий Гордон. Фото: antikor.com.ua

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в ВСУ неталантливо ведется политика набора в ряды армии. По его мнению, мобилизовать военнообязанных нужно, но надо иметь и уважение к людям.

Такое мнение Гордон высказал в четверг, 13 июня, в интервью для проекта НАОДИНЦІ .

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На вопрос журналистки относительно того, поддерживает ли он жесткую форму мобилизации, Гордон заявил, что мы сражаемся с оккупантами за свободу, поэтому и сами должны оставаться свободными.

"В свободной стране должно быть уважение к людям. Нужно ли брать людей в ряды Вооруженных Сил — безусловно. Нравится, как за уклонистами гоняются и как их бьют — нет, не нравится. Политика набора людей в ВСУ обрушена. Она делается неталантливо Она должна была быть креативной, красивой, потому что это честь, а не то, во что это превратилось сейчас. Я думаю, если бы поручили креативным людям этим заниматься, все было бы гораздо лучше. А так у нас сейчас картинка для российских телеграмм-каналов. К сожалению", — объяснил журналист.

Также Гордон добавил, что обновил свои данные в военкомате еще до принятия закона, а после принятия закона обновил еще раз.

"Я сразу это сделал, на третий день после того, как этот закон был принят в Верховной Раде. Из уважения ко мне как-то провели без очереди", — сообщил он.

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