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Видеофиксация действий ТЦК и бронирование депутатов, — Шуляк рассказала о правках по мобилизации

1 марта 2024 17:57
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Законопроект о мобилизации: Шуляк рассказала о правках
Елена Шуляк. Фото: FB/Елена Шуляк
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Гражданам Украины следует предоставить право на уровне с работниками ТЦК и полиции производить видео и фотофиксацию действия, собственно, работников военкоматов. Кроме этого, следует облегчить процедуру бронирования от мобилизации работников объектов критической инфраструктуры и ее автоматическое продление по истечении годового срока.

Это одни из поправок в законопроект о мобилизации, которые подала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, о чем она рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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Елена Шуляк отметила, что предоставила несколько важных для нее лично правок. Первая группа касается украинского бизнеса и работающих там людей. Особенно тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры и предприятиях, где нужны их руки и знания.

"Мои правки касались облегчения процедуры бронирования на 12 месяцев и ее автоматическое продление по истечении данного срока. Мы эти правки обсуждали с Украинской Радой бизнеса, которая объединяет более 116 бизнес-ассоциаций. Это была их просьба", — отметила Шуляк.

Кроме того, представлены отдельные правки, касающиеся органов местного самоуправления. Поскольку законопроектом о мобилизации предусмотрено, что именно органы местного самоуправления могут обеспечивать многие мобилизационные процессы, Шуляк подала уточнение, каким именно образом это должно происходить.

"Также я подавала правки, касающиеся взаимодействия ТЦК, чтобы не только они и полиция могли фиксировать какие-то вещи на видео и фото, но и граждане. Чтобы они тоже имели такую же равную возможность, потому что это вопрос справедливости", — уточнила депутат.

Кроме этого, как уточнила депутат, она также занималась вопросом местных депутатов.

"На сегодня народные депутаты у нас не подлежат мобилизации, поэтому местные советы тоже должны быть дееспособными и принимать соответствующие решения", — подытожила Шуляк.

Напомним, по словам Романа Костенко, секретаря парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, в Верховной Раде определились с датой рассмотрения в парламенте законопроекта №10449 о мобилизации.

Нардепы ожидают, что заседание о рассмотрении и последующих дискуссиях начнется во второй половине марта. В общей сложности депутатами было подано более 4 196 поправок.

Украина
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война в Украине
ТЦК и СП
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