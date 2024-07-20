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Верховная Рада готовится к двенадцатому голосованию за продление военного положения — на какой срок

20 июля 2024 16:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Украине продолжат военное положение и общую мобилизацию — на какой срок
Заседание Верховной Рады. Фото: 112.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский на днях планирует подать в парламент законопроекты о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Ожидается, что эти законопроекты будут рассмотрены на следующей неделе, а военное положение и мобилизация могут быть продлены до 9 ноября 2024 года.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram в субботу, 20 июля.

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Железняк отметил, что в ближайшие дни Зеленский подаст в парламент два закона — о продолжении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации. В настоящее время военное положение действует до 11 августа 2024 года.

Ожидается, что на следующей неделе между 22 и 25 июля эти законопроекты будут рассмотрены на заседаниях комитета и в Верховной Раде.

Железняк заявил, что очень вероятно, что военное положение и всеобщая мобилизация будут продлены на 90 дней, то есть до 9 ноября текущего года. Это будет уже двенадцатое голосование Совета за продление военного положения.

Продолжение действия военного положения и общей мобилиации
Сообщение Железняка. Фото: скриншот

Напомним, согласно закону о мобилизации, определенным категориям военнообязанных предоставляется возможность получить отсрочку от службы. В Министерстве обороны сообщили, возможно ли запросить отсрочку онлайн.

Мы сообщали, что 90% военнообязанных мужчин, ранее имевших статус ограниченно годных, военно-врачебная комиссия признает годными к службе. Однако их также делят для службы на передовой и в тылу.

Владимир Зеленский Ярослав Железняк война Украина военное положение мобилизация законопроект война в Украине парламент

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