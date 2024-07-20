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З обмежено придатних на фронт — скількох визнають придатними до служби після повторної ВЛК

20 липня 2024 05:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Скільки обмежено придатних визнають придатними до служби після повторної ВЛК
Військовослужбовець проходить ВЛК. Фото: АрміяInform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України, полковник Роман Горбач заявив, що 90% військовозобов'язаних чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних, військово-лікарська комісія визнає придатними до служби. Однак їх також поділяють для служби на передовій та в тилу.

Про це повідомляє Укрінформ у четвер, 19 липня.

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Скількох обмежено придатних визнали придатними

Представник Генштабу нагадав, що згідно з новим законом про мобілізацію колишні обмежено придатні мали повторно пройти ВЛК. Таким чином хочуть остаточно відсіяти тих, хто не може служити в армії.

Горбач пояснив, що решту визнають придатними відповідно до стану здоров'я і поділяють на придатних до служби повністю і лише у визначених місцях, наприклад, у тилових підрозділах, ТЦК тощо.

Крім того, полковник навів дані щодо повторно обстежених обмежено придатних.

"Із всіх обмежено придатних десь дуже мала частка — це менш як 10% визначається непридатними зараз під час проходження служби, і приблизно 50 на 50 особовий склад ділиться на абсолютно придатних і придатних у визначених військових частинах", — зазначив Горбач.

Колишні обмежено придатні в армії

Нагадаємо, що військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть отримати статус "тимчасово непридатний". Таким чином їх повторно оглянуть через 6-12 місяців.

Водночас ТЦК не мають права направляти таких громадян на центральні ВЛК, вони мають пройти огляд на районному чи міському рівнях.

Також ми повідомляли, що військовозобов’язаних, мобілізованих як придатних для служби винятково у тилових частинах не можуть перевести до бойових підрозділів. У протилежному випадку громадянин має право написати рапорт з вимогою реалізації рішення військово-лікарської комісії при ТЦК.

закон здоров'я медицина мобілізація війна в Україні ВЛК війна обмежено придатні

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