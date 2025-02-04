Законодавство має бути жорстким — Верещук пригрозила військовим за СЗЧ

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук. Фото: facebook com vereshchuk ukraine

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ), мають лише три тижні, аби знову стати до лав війська. Тому з поверненням зволікати не варто.

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук у Facebook.

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Законодавство щодо СЗЧ має бути жорстким

За словами Верещук, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорювали зміни до законодавства з питань СЗЧ.

"Зміни мають відображати справедливість і здоровий глузд. Але, має бути порядок. Особливо, коли йдеться про обороноздатність. Поділяю настрій Комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким. Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ", — йдеться у повідомленні.

Заступниця керівника ОП додала, що переважна більшість випадків СЗЧ відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Найменше СЗЧ фіксується у бойових підрозділах.

"Почався лютий. Залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ. Раджу на додаткове продовження терміну не розраховувати і з поверненням не зволікати", — підсумувала Верещук.

Повідомлення Верещук у Facebook

Раніше ми писали, що військовослужбовці, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, можуть повернутися до армії тільки за загальною процедурою.

Також ми писали, що повернутись на службу без кримінальної відповідальності можна до 1 березня 2025 року.