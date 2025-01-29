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Повернутись із СЗЧ за спрощеним алгоритмом можуть не всі — деталі

29 січня 2025 14:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Повернення із СЗЧ — хто не зможе скористатись спрощеним алгоритмом
Український військовий. Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Військові, які вперше пішли в СЗЧ, можуть до 1 березня 2025 року повернутись на службу без кримінальної відповідальності. Крім того, можна перевестися в інший підрозділ. Однак спрощена процедура стосується не всіх.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України в середу, 29 січня.

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Як повернутися з СЗЧ

Як зазначили в Міноборони, військові, які пішли в СЗЧ після 29 листопада 2024 року, не можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою. Це стосується навіть тих, хто самовільно залишив частину вперше. Такі військовослужбовці повинні пройти через загальну процедуру, яка передбачає:

  • отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі;
  • проведення розслідування кримінального провадження;
  • винесення рішення судом на підставі клопотання прокурором щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

Тільки після того, як суд ухвалить рішення, таких військових почнуть поновлювати на службі. Їм повернуть грошові виплати та соцгарантії.

"Військові, які  здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії вони не отримують", — наголошують в Міноборони.

Ті військовослужбовці, які пішли в СЗЧ вперше до 29 листопада, можуть повернутися на службу до 1 березня 2025 року за спрощеним алгоритмом. Їх поновлять на службі вже протягом трьох днів. Подати рапорт на повернення можна в застосунку "Армія+".

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли про те, що близько 60% військових, які подали рапорт в "Армія+", зараз в процесі повернення чи вже повністю поновились на службі в нових частинах.

Суд в Одесі звільнив від відповідальності військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Чоловік погодився добровільно повернутись на службу.

Міноборони армія військовослужбовці СЗЧ Армія+

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