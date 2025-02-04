Законодательство должно быть жестким — Верещук пригрозила военным за СОЧ

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук. Фото: facebook com vereshchuk ukraine

Военнослужащие, самовольно оставившие часть (СОЧ), имеют всего три недели, чтобы снова стать в ряды войска. Поэтому с возвращением медлить не стоит.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук в Facebook.

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Законодательство по СОЧ должно быть жестким

По словам Верещук, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждали изменения в законодательство по вопросам СОЧ.

"Изменения должны отражать справедливость и здравый смысл. Но, должен быть порядок. Особенно, когда речь идет об обороноспособности. Разделяю настроение Комитета, что соответствующее законодательство должно быть достаточно жестким. Чтобы мы не воспринимали СОЧ, как некую молодецкую забаву или способ уйти в отпуск, полечиться или перевестись в другое подразделение", — говорится в сообщении.

Заместитель руководителя ОП добавила, что подавляющее большинство случаев СОЧ происходит не на фронте, а в учебных центрах. Меньше всего СОЧ фиксируется в боевых подразделениях.

"Начался февраль. Осталось три с половиной недели для добровольного возвращения из СОЧ. Советую на дополнительное продление срока не рассчитывать и с возвращением не медлить", — подытожила Верещук.

Сообщение Верещук в Facebook

Ранее мы писали, что военнослужащие, которые совершили СОЧ после 29 ноября 2024 года, могут вернуться в армию только по общей процедуре.

Также мы писали, что вернуться на службу без уголовной ответственности можно до 1 марта 2025 года.