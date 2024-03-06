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Вениславский назвал способ, который украинцы чаще всего используют для уклонения от мобилизации

6 марта 2024 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вениславский назвал способ, который украинцы чаще всего используют для уклонения от мобилизации
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский назвал способ, который украинцы чаще всего используют для уклонения от мобилизации. По его словам, речь идет об уходе за лицами с инвалидностью.

Об этом Федор Вениславский сказал в Media Center Ukraine в среду, 6 марта.

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Уклонение от призыва

Вениславский рассказал, что возможность получить отсрочку гражданам, которые якобы осуществляют уход за лицами с инвалидностью, является одним из самых распространенных вариантов злоупотреблений.

"К большому сожалению, возможность получить отсрочку от призыва лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью была и остается одним из наиболее распространенных вариантов для злоупотреблений. Как свидетельствуют статистические данные, которые нам предоставляла министр социальной политики, количество лиц с инвалидностью, которые получили эту инвалидность после полномасштабного вторжения, выросло в разы по сравнению со средним количеством, которое Украина получала в довоенный период", — отметил он.

Напомним, Вениславский рассказал, какие изменения предусматривает законопроект о мобилизации для студентов и опекунов. Он поможет избежать злоупотреблений правом на отсрочку от призыва.

Также сотрудники границы Могилев-Подольского отряда задержали группу уклонистов из пяти человек, которые вплавь пытались попасть в Молдову. Мужчины были задержаны на старте заплыва через Днестр в Молдову. 

Верховная Рада
Федор Вениславский
инвалидность
мобилизация
уклонисты

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