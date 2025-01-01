В ВУЗах Украины введут базовую общевойсковую подготовку для студентов

В украинских ВУЗах появится общевойсковая подготовка — дата
В украинских высших учебных заведениях появится базовая общевойсковая подготовка. Она будет как отдельная учебная дисциплина.
Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Базовая общевойсковая подготовка для студентов
Подготовка в учебных заведениях появится 1 сентября 2025 года. Те, кто ее пройдет в процессе обучения, будут освобождены от базовой военной службы.
После прохождения подготовки студенты будут иметь:
- военно-учетную специальность;
- навыки и умения, необходимые для выполнения конституционного долга по защите Украины (обращение с оружием и взрывными устройствами, действия на поле боя, оказание домедицинской помощи и т.д.).
Без прохождения базовой военной службы или соответствующей подготовки трудоустройство на государственную службу, включая Нацполицию, прокуратуру, органы местного самоуправления и другие органы власти, будет невозможным.
Напомним, 27 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел итоговое совещание по подготовке военнослужащих.
Также в Украине увеличили продолжительность базовой общей военной подготовки для рекрутов Сухопутных войск ВСУ. Теперь курс будет длиться 45 дней.
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