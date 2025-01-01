В ВУЗах Украины введут базовую общевойсковую подготовку для студентов

Украинские студенты. Фото иллюстративное: lntu.edu.ua

В украинских высших учебных заведениях появится базовая общевойсковая подготовка. Она будет как отдельная учебная дисциплина.

Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Базовая общевойсковая подготовка для студентов

Подготовка в учебных заведениях появится 1 сентября 2025 года. Те, кто ее пройдет в процессе обучения, будут освобождены от базовой военной службы.

После прохождения подготовки студенты будут иметь:

военно-учетную специальность;

навыки и умения, необходимые для выполнения конституционного долга по защите Украины (обращение с оружием и взрывными устройствами, действия на поле боя, оказание домедицинской помощи и т.д.).

Без прохождения базовой военной службы или соответствующей подготовки трудоустройство на государственную службу, включая Нацполицию, прокуратуру, органы местного самоуправления и другие органы власти, будет невозможным.

Напомним, 27 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел итоговое совещание по подготовке военнослужащих.

Также в Украине увеличили продолжительность базовой общей военной подготовки для рекрутов Сухопутных войск ВСУ. Теперь курс будет длиться 45 дней.