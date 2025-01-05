В ДПСУ заявили про зміни щодо виїзду чоловіків за кордон

Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

В Україні змінилися правила виїзду за кордон для деяких категорій громадян. Йдеться про контрактників віком 18-25 років.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ми — Україна.

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"Дійсно внесені зміни до правил перетину кордону, і вони вже набрали чинності. Це стосується чоловіків у віці з 18 до 25 років, які пройшли службу за контрактом протягом одного року", — сказав він.

За словами Демченка, після завершення служби такі особи можуть отримати довідку від військових частин або ТЦК і надалі їхати за межі України.

Водночас форму довідки і те, що там має відображатися, аби інспектори ДПСУ могли перевіряти на кордоні, має затвердити Міноборони.

Нагадаємо, з 2025 року українцям доведеться платити за в’їзд до країн ЄС через впровадження нової системи авторизації подорожей ETIAS.

А громадяни, які після проходження ВЛК отримали статус "Потребує лікування", мають право виїжджати за межі України.