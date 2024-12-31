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Кабмін оновив правила виїзду чоловіків за кордон — що змінилось

31 грудня 2024 16:22
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Нові правила виїзду за кордон — Кабмін підтримав зміни
Прикордонник перевіряє документи у водія. Фото: ДПСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Кабінет Міністрів вніс зміни до правил перетину кордону під час воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 25 років. Йдеться про тих, хто проходив військову службу за контрактом у ЗСУ або розвідувальному органі Міноборони.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram у вівторок, 31 грудня.

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Як зазначив Мельничук, уряд вніс зміни до правил перетину кордону під час воєнного стану українцями чоловічої статі у віці від 18 до 25 років, котрі проходили військову службу за контрактом у ЗСУ або розвідувальному органі Міноборони. Також нововведення стосуються тих, хто до укладення такого контракту не проходив військову службу (окрім базової військової служби).

"Пропуск через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та наявності довідки, виданої командиром військової частини (керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України, за формою, затвердженою Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладання такого контракту; військово-облікового документа", — йдеться у повідомленні.

Що передбачають нові правила перетину кордону
Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області протягом 2024 року зафіксували численні спроби підкупу прикордонників. Загальна сума, яку пропонували військовим — понад 2 мільйони гривень.

Заброньовані працівники можуть виїхати за кордон. Для цього чоловікам необхідно мати комплект офіційних документів.

Кабінет міністрів кордон прикордонники зміни виїзд за кордон

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