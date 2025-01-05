В ГПСУ заявили об изменениях относительно выезда мужчин за границу

В Украине изменили правила выезда за границу для контрактников
В Украине изменились правила выезда за границу для некоторых категорий граждан. Речь идет о контрактниках в возрасте 18-25 лет.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ми — Україна.
Выезд за границу для мужчин
"Действительно внесены изменения в правила пересечения границы, и они уже вступили в силу. Это касается мужчин в возрасте с 18 до 25 лет, которые прошли службу по контракту в течение одного года", — сказал он.
По словам Демченко, после завершения службы такие лица могут получить справку от воинских частей или ТЦК и в дальнейшем ехать за пределы Украины.
В то же время форму справки и что там должно отображаться, чтобы инспекторы ГПСУ могли проверять на границе, должно утвердить Минобороны.
Напомним, с 2025 года украинцам придется платить за въезд в страны ЕС из-за внедрения новой системы авторизации путешествий ETIAS.
А граждане, которые после прохождения ВВК получили статус "Требует лечения", имеют право выезжать за пределы Украины.
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