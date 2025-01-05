Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Украине изменили правила выезда за границу для контрактников arrow

В Украине изменили правила выезда за границу для контрактников

5 января 2025 10:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В ГПСУ заявили об изменениях относительно выезда мужчин за границу
Проверка на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине изменились правила выезда за границу для некоторых категорий граждан. Речь идет о контрактниках в возрасте 18-25 лет.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ми — Україна.

Читайте также:

 

 

Выезд за границу для мужчин

"Действительно внесены изменения в правила пересечения границы, и они уже вступили в силу. Это касается мужчин в возрасте с 18 до 25 лет, которые прошли службу по контракту в течение одного года", — сказал он.

По словам Демченко, после завершения службы такие лица могут получить справку от воинских частей или ТЦК и в дальнейшем ехать за пределы Украины.

В то же время форму справки и что там должно отображаться, чтобы инспекторы ГПСУ могли проверять на границе, должно утвердить Минобороны.

Напомним, с 2025 года украинцам придется платить за въезд в страны ЕС из-за внедрения новой системы авторизации путешествий ETIAS.

А граждане, которые после прохождения ВВК получили статус "Требует лечения", имеют право выезжать за пределы Украины.

граница пограничники военные ГПСУ Андрей Демченко

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:31 Оккупанты выводили ночью десяток кораблей в Черное море

11:28 Во Львове судили мужчину, который рассчитывался чужой карточкой

11:20 Виллы с видом на пляж — какие цены на недвижимость на Бали в 2025

11:04 На Солнце произошла редкая вспышка — чего ждать метеозависимым

11:00 Украинцам сократили пенсии — кто начнет получать меньше и почему

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:55 Оккупанты из артиллерии обстреляли громаду на Николаевщине

10:41 Авто стоят на трех КПП — очереди на границе утром

10:25 В Украине изменили правила выезда за границу для контрактников

10:24 Завтра в Одессе будут нести службу усиленные наряды полиции

10:04 США и Британия атаковали йеменских хуситов, — СМИ

11:31 Оккупанты выводили ночью десяток кораблей в Черное море

11:28 Во Львове судили мужчину, который рассчитывался чужой карточкой

11:20 Виллы с видом на пляж — какие цены на недвижимость на Бали в 2025

11:04 На Солнце произошла редкая вспышка — чего ждать метеозависимым

11:00 Украинцам сократили пенсии — кто начнет получать меньше и почему

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:55 Оккупанты из артиллерии обстреляли громаду на Николаевщине

10:41 Авто стоят на трех КПП — очереди на границе утром

10:25 В Украине изменили правила выезда за границу для контрактников

10:24 Завтра в Одессе будут нести службу усиленные наряды полиции

10:04 США и Британия атаковали йеменских хуситов, — СМИ

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья