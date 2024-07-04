Хто має право на вручення повісток чоловікам в Україні - список

ТЦК та СП вручають повістки чоловікам. Ілюстративне фото: Facebook/DF.Avangard

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, розширився перелік осіб, які можуть вручати повістки. Зокрема, одні можуть це робити у громадських місцях, інші — за місцем проживання чи роботи.

Про це розповів адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь в коментарі РБК-Україна.

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Право на вручення повісток у громадських місцях, будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску, КПП на кордоні в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження, мають:

представники ТЦК та СП у межах своєї адміністративної території за наявності посвідчення;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій;

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних рад.

За місцем проживання:

у багатоквартирних будинках керівник установи (організації) або фізична особа-підприємець, яка надає послуги з управління або голова правління ОСББ та групи оповіщення;

За місцем роботи або навчання:

представники підприємств, установ, організацій, учбового закладу — на території підприємств та в місцях виконання працівниками робіт;

директор або працівник відділу кадрів — у випадку його визнання уповноважним наказом директора;

На усій території України:

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів;

Центрального управління або регіональних органів СБУ (лише чоловікам, які перебувають на військовому обліку в зазначених органах).

За допомогою засобів поштового зв'язку:

працівник Укрпошти — але він вручає не повістку, а конверт, в якому може міститься повістка. Водночас у переліку осіб, які наділені такими повноваженнями, працівники пошти відсутні.

Уповноважена на вручення повісток особа повинна мати відповідне посвідчення від голови держадміністрації.

Нагадаємо, у разі відсутності особи за вказаною адресою проживання працівники ТЦК та СП можуть вважати повістку врученою. Тому чоловіки, які перебувають за кордоном, не зможуть уникнути мобілізації.

Також юрист пояснив, які дії працівників ТЦК та СП підлягають судовому оскарженню.