Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Украине расширился список лиц, которые могут вручать повестки — полный перечень arrow

В Украине расширился список лиц, которые могут вручать повестки — полный перечень

4 июля 2024 23:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Кто имеет право на вручение повесток мужчинам в Украине?
ТЦК и СП вручают повестки мужчинам. Иллюстративное фото: Facebook/DF.Avangard
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, расширился перечень лиц, уполномоченных вручать повестки. В частности, одни могут это делать в общественных местах, другие — по месту жительства или работы.

Об этом рассказал адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись в комментарии РБК-Украина.

Читайте также:

Кто может вручать повестки в Украине

Право на вручение повесток в общественных местах, домах и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска, КПП на границе в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия, имеют:

  • представители ТЦК и СП в пределах своей административной территории при наличии удостоверения;
  • представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций;
  • представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных советов

По месту жительства:

  • в многоквартирных домах руководитель учреждения (организации) или физическое лицо-предприниматель, предоставляющий услуги по управлению или председатель правления ОСМД и группы оповещения;

По месту работы или учебы:

  • представители предприятий, учреждений, организаций, учебного заведения — на территории предприятий и в местах выполнения работниками работ;
  • директор или работник отдела кадров — в случае его признания уполномоченным приказом директора;

На всей территории Украины:

  • представители соответствующего подразделения разведывательных органов;
  • Центрального управления или региональных органов СБУ (лишь мужчинам, состоящим на военном учете в указанных органах).

С помощью средств почтовой связи:

  • работник Укрпочты — но он вручает не повестку, а конверт, в котором может помещаться повестка. В то же время в перечне лиц, наделенных такими полномочиями, работники почты отсутствуют.

Уполномоченное на вручение повесток лицо должно иметь соответствующее удостоверение главы госадминистрации.

Напомним, при отсутствии лица по указанному адресу проживания работники ТЦК и СП могут считать повестку врученной. Поэтому находящиеся за рубежом мужчины не смогут избежать мобилизации.

Также юрист объяснил, какие действия работников ТЦК и СП подлежат судебному обжалованию.

военный призыв военный учет мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно