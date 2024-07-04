Кто имеет право на вручение повесток мужчинам в Украине?

ТЦК и СП вручают повестки мужчинам. Иллюстративное фото: Facebook/DF.Avangard

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, расширился перечень лиц, уполномоченных вручать повестки. В частности, одни могут это делать в общественных местах, другие — по месту жительства или работы.

Об этом рассказал адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись в комментарии РБК-Украина.

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Право на вручение повесток в общественных местах, домах и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска, КПП на границе в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия, имеют:

представители ТЦК и СП в пределах своей административной территории при наличии удостоверения;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций;

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных советов

По месту жительства:

в многоквартирных домах руководитель учреждения (организации) или физическое лицо-предприниматель, предоставляющий услуги по управлению или председатель правления ОСМД и группы оповещения;

По месту работы или учебы:

представители предприятий, учреждений, организаций, учебного заведения — на территории предприятий и в местах выполнения работниками работ;

директор или работник отдела кадров — в случае его признания уполномоченным приказом директора;

На всей территории Украины:

представители соответствующего подразделения разведывательных органов;

Центрального управления или региональных органов СБУ (лишь мужчинам, состоящим на военном учете в указанных органах).

С помощью средств почтовой связи:

работник Укрпочты — но он вручает не повестку, а конверт, в котором может помещаться повестка. В то же время в перечне лиц, наделенных такими полномочиями, работники почты отсутствуют.

Уполномоченное на вручение повесток лицо должно иметь соответствующее удостоверение главы госадминистрации.

Напомним, при отсутствии лица по указанному адресу проживания работники ТЦК и СП могут считать повестку врученной. Поэтому находящиеся за рубежом мужчины не смогут избежать мобилизации.

Также юрист объяснил, какие действия работников ТЦК и СП подлежат судебному обжалованию.