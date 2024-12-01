У Міноборони анонсували реформу системи ВЛК

Чоловік на ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністерство оборони України представило проєкт реформи військово-лікарських комісій. Його метою є усунення бюрократичних ускладнень та корупційних ризиків.

Про це повідомила заступниця міністра Катерина Черногоренко у Facebook.

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За її словами, чинна система проходження ВЛК має бюрократичні ускладнення та ризики корупції.

Після реформи людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу за місцем перебування, а далі обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини.

Перший етап буде реалізовано протягом трьох місяців. Результат — електронне направлення на ВЛК у "Резерв+" та сам висновок в електронному вигляді.

Другий етап дозволить проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому зручному заклад, що реалізують до 1 червня 2025 року.

"Це не просто цифровий інструмент, не просто реформа. Це нова філософія взаємодії з громадянами, заснована на повазі до часу, зусиль та гідності кожного та кожної", — наголосила Черногоренко.

Скриншот допису Черногоренко

Нагадаємо, у Кабміні додали нові категорії громадян для бронювання від мобілізації.

Крім того, з 1 грудня в Україні набудуть чинності зміни в порядку бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств.