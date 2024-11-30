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У Кабміні додали нові категорії для бронювання від мобілізації

30 листопада 2024 16:25
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Бронювання стоматологів — нардеп Федієнко переплутав ортезиста з ортодонтом
Засідання Кабміну. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №76 щодо категорій для бронювання від мобілізації. Він заявив, що це право отримали стоматологи та протезисти, однак згодом виявилося, що нардеп переплутав ортезиста з ортодонтом.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

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"Додали до бронювання фахівців стоматології, протезистів, техніки тощо", — зазначив нардеп.

Також серед інших змін є те, що працівники критично важливих підприємств, які є військовозобов’язаними та отримали відстрочку від призову на військову службу, мають отримувати щомісячну заробітну плату не менше 20 тисяч гривень протягом усього періоду дії відстрочки.

Крім того, усі підприємства, що мають статус критично важливих станом на 1 грудня 2024 року, зберігають його до 28 лютого 2025 року. До цього терміну органи влади повинні розробити оновлені критерії для визначення статусу критично важливих підприємств.

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Допис Федієнка. Фото: скриншот

Нардеп переплутав ортезиста з ортодонтом

Низка ЗМІ пишуть, що Федієнко переплутав ортезиста з ортодонтом, тому стоматологів в Україні не бронюватимуть.

У постанові Кабміну зазначено, що йдеться про протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, але не зубного.

Зазначимо, що протезисти-ортезисти — це фахівці, які спеціалізуються на виготовленні протезів і ортезів, призначених для підтримки або фіксації окремих частин тіла.

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Допис про помилку нардепа. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні набудуть чинності зміни в порядку бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств.

Також Новини.LIVE пояснили, які підприємства мають право бронювати 100% своїх працівників і які умови необхідно виконати для цього.

Кабінет міністрів Україна нардепи мобілізація бронювання стоматолог

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В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

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17:08 ЗСУ ліквідували дві колони російської техніки — ефектне відео

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