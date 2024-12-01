В Минобороны анонсировали реформу системы ВЛК

Мужчина на ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

Министерство обороны Украины представило проект реформы военно-врачебных комиссий. Его цель — устранение бюрократических осложнений и коррупционных рисков.

Об этом сообщила заместитель министра Екатерина Черногоренко в Facebook.

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По ее словам, действующая система прохождения ВВК имеет бюрократические осложнения и риски коррупции.

После реформы человеку достаточно будет только визита в гражданское медучреждение по месту нахождения, а дальше обмен цифровыми документами будет длиться считанные минуты.

Первый этап будет реализован в течение трех месяцев. Результат — электронное направление на ВВК в "Резерв+" и само заключение в электронном виде.

Второй этап позволит проходить медицинский осмотр для формирования вывода ВВК в любом удобном учреждении, что реализируют до 1 июня 2025 года.

"Это не просто цифровой инструмент, не просто реформа. Это новая философия взаимодействия с гражданами, основанная на уважении ко времени, усилиям и достоинству каждого и каждой", — подчеркнула Черногоренко.

Скриншот поста Черногоренко

Напомним, в Кабмине добавили новые категории граждан для бронирования от мобилизации.

Кроме того, с 1 декабря в Украине вступят в силу изменения в порядке бронирования от мобилизации работников критически важных предприятий.