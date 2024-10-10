В Украине проверят предприятия критической инфоструктуры — отменят ли на время аудита бронирование

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ТЦК и СП/Facebook

До 15 ноября в Украине планируют провести аудит предприятий, которые получили от органов местного самоуправления статус критических. Аудит будет проходить с участием военных. В случае признания предприятия не критическим для государства бронирование для работников этого учреждения будет пересмотрено.

Об этом в среду, 9 октября, сообщил Суспільному первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк, который на заседании правительства инициировал проведение аудита.

Читайте также:

Приостановят ли на время проведения аудита бронирование

По словам представителя Минобороны, приостановки бронирования во время аудита не будет. Также он объяснил, зачем нужно провести аудит.

"Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а тут за несколько месяцев — рост вдвое", — отметил Гаврилюк.

Напомним, 8 октября Кабинет Министров Украины принял протокольное решение, которым частично остановил действие критериев для бронирования до 15 ноября 2024 года. Также при выявлении фактов необоснованного бронирования будут аннулировать отсрочки.

Ранее мы сообщали об изменениях в процедуре бронирования военнообязанных. Кабмин ввел нововведения, устанавливающие порядок подачи заявок на бронирование военнообязанных через "Дію" во время мобилизации и военного положения.