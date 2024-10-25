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В Україні посилюють мобілізацію в одній з областей

25 жовтня 2024 09:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
На Чернігівщині посилять мобілізацію - в ОВА пояснили причину
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Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив про посилення мобілізаційних заходів у регіоні. Вони триватимуть до перемоги Україні у війні проти Росії.

Про це пише Суспільне з посиланням на брифінг.

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"На сьогодні я не задоволений рівнем мобілізації і ми вживаємо заходів щодо її збільшення", — сказав голова ОВА. 

За його словами, посилена мобілізація буде здійснюватися до перемоги України. Чаус наголосив, що ми маємо зробити все, аби військовослужбовці, які тривалий час на фронті, могли відпочити.

"По-друге, щоб ворог бачив, що у нас є армія, яка готова і буде давати відсіч", — зауважив він.

Нагадаємо, в Україні існує категорія громадян, яких не можна примусово призвати на військову службу без їхньої згоди. Серед них колишні військовополонені.

А ексбранець Кремля Олег Сенцов пояснив, як мотивувати людей до мобілізації.

ТЦК та СП військовий призов мобілізація війна в Україні В'ячеслав Чаус Чернігівська область

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