На Чернігівщині посилять мобілізацію - в ОВА пояснили причину

В Україні посилюють мобілізацію в одній з областей
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив про посилення мобілізаційних заходів у регіоні. Вони триватимуть до перемоги Україні у війні проти Росії.
Про це пише Суспільне з посиланням на брифінг.
Посилення мобілізації
"На сьогодні я не задоволений рівнем мобілізації і ми вживаємо заходів щодо її збільшення", — сказав голова ОВА.
За його словами, посилена мобілізація буде здійснюватися до перемоги України. Чаус наголосив, що ми маємо зробити все, аби військовослужбовці, які тривалий час на фронті, могли відпочити.
"По-друге, щоб ворог бачив, що у нас є армія, яка готова і буде давати відсіч", — зауважив він.
Нагадаємо, в Україні існує категорія громадян, яких не можна примусово призвати на військову службу без їхньої згоди. Серед них колишні військовополонені.
А ексбранець Кремля Олег Сенцов пояснив, як мотивувати людей до мобілізації.
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