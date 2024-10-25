На Чернігівщині посилять мобілізацію - в ОВА пояснили причину

Працівники ТЦК перевіряють чоловіка. Ілюстративне фото: Варто - Галицькі новини

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив про посилення мобілізаційних заходів у регіоні. Вони триватимуть до перемоги Україні у війні проти Росії.

Про це пише Суспільне з посиланням на брифінг.

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Посилення мобілізації

"На сьогодні я не задоволений рівнем мобілізації і ми вживаємо заходів щодо її збільшення", — сказав голова ОВА.

За його словами, посилена мобілізація буде здійснюватися до перемоги України. Чаус наголосив, що ми маємо зробити все, аби військовослужбовці, які тривалий час на фронті, могли відпочити.

"По-друге, щоб ворог бачив, що у нас є армія, яка готова і буде давати відсіч", — зауважив він.

Нагадаємо, в Україні існує категорія громадян, яких не можна примусово призвати на військову службу без їхньої згоди. Серед них колишні військовополонені.

А ексбранець Кремля Олег Сенцов пояснив, як мотивувати людей до мобілізації.