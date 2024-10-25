Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Украине усиливают мобилизацию в одной из областей arrow

В Украине усиливают мобилизацию в одной из областей

25 октября 2024 09:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
На Черниговщине усилят мобилизацию - в ОВА объяснили причину
Работники ТЦК проверяют мужчину. Иллюстративное фото: Варто - Галицькі новини
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил об усилении мобилизационных мероприятий в регионе. Они будут продолжаться до победы Украины в войне против России.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на брифинг.

Читайте также:

Усиление мобилизации

"На сегодняшний день я не удовлетворен уровнем мобилизации и мы принимаем меры по ее увеличению", — сказал глава ОВА.

По его словам, усиленная мобилизация будет осуществляться до победы Украины. Чаус подчеркнул, что мы должны сделать все, чтобы военнослужащие, которые находятся долгое время на фронте, могли отдохнуть.

"Во-вторых, чтобы враг видел, что у нас есть армия, которая готова и будет давать отпор", — отметил он.

Напомним, в Украине существует категория граждан, которых нельзя принудительно призвать на военную службу без их согласия. Среди них бывшие военнопленные.

А экс-бранец Кремля Олег Сенцов объяснил, как мотивировать людей к мобилизации.

ТЦК и СП военный призыв мобилизация война в Украине Вячеслав Чаус Черниговская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:00 В Украине критически уменьшилось число школ и первоклассников

09:56 В Киеве суд принял решение по делу о нападении на журналистку

09:49 Одесситы сегодня будут без света — кого коснется

09:30 В Украине усиливают мобилизацию в одной из областей

09:27 В Украине подскочили цены на однокомнатные квартиры

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

09:25 В Генштабе ВСУ назвали самое горячее направление фронта

09:22 В Одессе водитель сбил и избил велосипедиста с протезом

09:09 Экс-командир Азова сообщил о сверхсложной ситуации на фронте

08:50 Почему так долго строят Подольско-Воскресенский мост в Киеве

08:42 Украинцам отказывают в зимней субсидии — причины

10:00 В Украине критически уменьшилось число школ и первоклассников

09:56 В Киеве суд принял решение по делу о нападении на журналистку

09:49 Одесситы сегодня будут без света — кого коснется

09:30 В Украине усиливают мобилизацию в одной из областей

09:27 В Украине подскочили цены на однокомнатные квартиры

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

09:25 В Генштабе ВСУ назвали самое горячее направление фронта

09:22 В Одессе водитель сбил и избил велосипедиста с протезом

09:09 Экс-командир Азова сообщил о сверхсложной ситуации на фронте

08:50 Почему так долго строят Подольско-Воскресенский мост в Киеве

08:42 Украинцам отказывают в зимней субсидии — причины

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

Text

08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

Text

08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2024
Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

15 октября 2024

09:55 Замена "старых" долларов на "новые" — какие купюры не подлежат обмену в Украине