На Черниговщине усилят мобилизацию - в ОВА объяснили причину

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Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил об усилении мобилизационных мероприятий в регионе. Они будут продолжаться до победы Украины в войне против России.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на брифинг.

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Усиление мобилизации

"На сегодняшний день я не удовлетворен уровнем мобилизации и мы принимаем меры по ее увеличению", — сказал глава ОВА.

По его словам, усиленная мобилизация будет осуществляться до победы Украины. Чаус подчеркнул, что мы должны сделать все, чтобы военнослужащие, которые находятся долгое время на фронте, могли отдохнуть.

"Во-вторых, чтобы враг видел, что у нас есть армия, которая готова и будет давать отпор", — отметил он.

Напомним, в Украине существует категория граждан, которых нельзя принудительно призвать на военную службу без их согласия. Среди них бывшие военнопленные.

А экс-бранец Кремля Олег Сенцов объяснил, как мотивировать людей к мобилизации.