Військовий і ексбранець РФ Олег Сенцов пояснив, як держава може мотивувати громадян до мобілізації

Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Патріоти, які ще на початку повномасштабного вторгнення мали мотивацію знищувати ворога, вже давно на фронті. Інші військовозобов'язані не чинитимуть супротив мобілізації, якщо держава створить для цього відповідні умови.

Про це в розмові з ведучою ТСН.ua Марічкою Падалко в четвер, 24 жовтня, повідомив режисер, ексбранець Кремля, командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов.

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На думку Сенцова, змусити людину йти воювати неможливо, однак, якщо люди усвідомлюватимуть, що існує певний порядок, їх не доведеться ловити на вулицях і силоміць тягнути до ТЦК. Мотивувати громадян до служби держава може грішми, пільгами або ж чітко визначеним терміном служби.

"Я вважаю, що треба мати чіткий термін. От ми зараз підходимо до трьох років (від початку повномасштабного вторгнення, — Ред.). Закон обіцяли, а його досі немає. Це стримує не лише демобілізацію, а й нову мобілізацію. Люди не хочуть іти в нікуди назавжди. Вони хочуть знати, скільки ми будемо воювати", — наголосив військовий.

Також він додав, що потрібно готуватися до тривалої війни, адже Путін поставив на карту все й буде йти до кінця.

"Ми повинні теж бути готові йти до кінця. Інакше ми програємо", — підсумував Сенцов.

Раніше Олег Сенцов заявив, що більшість людей, які воюють зараз не є "бусифікованими". Тих, хто добровільно прийшов до ТЦК після отримання повістки, значно більше, ніж тих, кого мобілізували силоміць.

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