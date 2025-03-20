В Україні 20 березня тимчасово не працюватиме реєстр Оберіг — яка причина

Додаток "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у четвер, 20 березня, не працюватиме реєстр "Оберіг". Відомо, що з 22:00 до 23:30 будуть проводити технічні роботи.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.

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Технічні роботи в реєстрі "Оберіг"

Внаслідок технічних робіт електронний військовий документ та послуги, які повʼязані з реєстром, можуть бути недоступні.

"Радимо заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок", — йдеться у повідомленні.

Після цього все працювати в звичайному режимі.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, якщо в реєстрі "Оберіг" вказані неточні військово-облікові дані, їх має виправити територіальний центр комплектування. Для цього необхідно особисто звернутися до ТЦК.

Також у Медичній інформаційній системі ЗСУ запровадили електронний кабінет для військово-лікарських комісій.