В Україні 20 березня тимчасово не працюватиме реєстр Оберіг — яка причина

В Україні не працюватиме електронний військовий документ — деталі
В Україні у четвер, 20 березня, не працюватиме реєстр "Оберіг". Відомо, що з 22:00 до 23:30 будуть проводити технічні роботи.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.
Технічні роботи в реєстрі "Оберіг"
Внаслідок технічних робіт електронний військовий документ та послуги, які повʼязані з реєстром, можуть бути недоступні.
"Радимо заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок", — йдеться у повідомленні.
Після цього все працювати в звичайному режимі.
Нагадаємо, якщо в реєстрі "Оберіг" вказані неточні військово-облікові дані, їх має виправити територіальний центр комплектування. Для цього необхідно особисто звернутися до ТЦК.
Також у Медичній інформаційній системі ЗСУ запровадили електронний кабінет для військово-лікарських комісій.
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