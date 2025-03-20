Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Украине не будет работать электронный военный документ — детали arrow

В Украине не будет работать электронный военный документ — детали

20 марта 2025 17:07
Виктория Козырь - редактор
В Украине 20 марта временно не будет работать реестр Оберіг — какая причина
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виктория Козырь - редактор

В Украине в четверг, 20 марта, не будет работать реестр "Оберіг". Известно, что с 22:00 до 23:30 будут проводить технические работы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

Читайте также:

Технические работы в реестре "Оберіг"

В результате технических работ электронный военный документ и услуги, связанные с реестром, могут быть недоступны.

"Советуем заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок", — говорится в сообщении.

После этого все начнет работать в обычном режиме.

null
Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, если в реестре "Оберіг" указаны неточные военно-учетные данные, их должен исправить территориальный центр комплектования. Для этого необходимо лично обратиться в ТЦК.

Также в Медицинской информационной системе ВСУ ввели электронный кабинет для военно-врачебных комиссий.

Минобороны украинцы Украина резерв реестр Оберіг
Реклама
Реклама
Реклама