В Украине 20 марта временно не будет работать реестр Оберіг — какая причина

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в четверг, 20 марта, не будет работать реестр "Оберіг". Известно, что с 22:00 до 23:30 будут проводить технические работы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

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Технические работы в реестре "Оберіг"

В результате технических работ электронный военный документ и услуги, связанные с реестром, могут быть недоступны.

"Советуем заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок", — говорится в сообщении.

После этого все начнет работать в обычном режиме.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, если в реестре "Оберіг" указаны неточные военно-учетные данные, их должен исправить территориальный центр комплектования. Для этого необходимо лично обратиться в ТЦК.

Также в Медицинской информационной системе ВСУ ввели электронный кабинет для военно-врачебных комиссий.