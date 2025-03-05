Міноборони запроваджує електронні постанови ВЛК

Проходження ВЛК. Фото: Depositphotos

У Медичній інформаційній системі ЗСУ запрацював електронний кабінет для військово-лікарських комісій. Тепер висновки будуть оформлюватися швидше та простіше.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у середу, 5 березня.

Читайте також:

В ЗСУ запустили електронний кабінет ВЛК

"Продовжуємо реформу військово-лікарських комісій, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця", — написав Умєров.

Очільник оборонного відомства наголосив, що паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: "швидко, просто, без бюрократії".

Як це має працювати:

Направлення на ВЛК із реєстру "Оберіг" автоматично надходять до кабінету ВЛК.

Висновки комісій після оглядів військовозобов’язаних автоматично надходять в "Оберіг" та швидше відображаються у застосунку "Резерв+".

Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.

"Раніше все писали від руки. Сьогодні — переходимо в цифровий формат", — зазначив Умєров.

З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК.

Нагадаємо, ми розповідали, чи законною є ВЛК, яку чоловік проходив у чужому ТЦК.

Також ми інформували, скільки часу дають військовозобов'язаним чоловікам для проходження ВЛК у 2025 році.