Міноборони запроваджує електронні постанови ВЛК
У Медичній інформаційній системі ЗСУ запрацював електронний кабінет для військово-лікарських комісій. Тепер висновки будуть оформлюватися швидше та простіше.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у середу, 5 березня.
В ЗСУ запустили електронний кабінет ВЛК
"Продовжуємо реформу військово-лікарських комісій, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця", — написав Умєров.
Очільник оборонного відомства наголосив, що паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: "швидко, просто, без бюрократії".
Як це має працювати:
- Направлення на ВЛК із реєстру "Оберіг" автоматично надходять до кабінету ВЛК.
- Висновки комісій після оглядів військовозобов’язаних автоматично надходять в "Оберіг" та швидше відображаються у застосунку "Резерв+".
- Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.
"Раніше все писали від руки. Сьогодні — переходимо в цифровий формат", — зазначив Умєров.
З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК.
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