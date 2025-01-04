Термін добровільного повернення до військової служби після вчинення СЗЧ можуть продовжити — що відомо

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

В Україні 1 січня 2025 року завершився термін добровільно повернення на службу після вчинення СЗЧ. Щоправда, його можуть продовжити.

Про це в суботу, 4 січня, повідомила заступниця Офісу Президента Ірина Верещук.

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Скриншот повідомлення Ірини Верещук

Що відомо про можливе продовження терміну добровільного повернення після СЗЧ

Представниця Офісу Президента зазначила, що під час міжвідомчої наради з ветеранської політики та соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей у четвер, 2 січня, йшлося про проблематику СЗЧ. Продовження терміну добровільного повернення на службу після СЗЧ наразі є лише ідеєю, однак її вже почали обговорювати з оборонним комітетом ВРУ.

Також Верещук додала, що для роботи з повернення воїнів потрібно більше активно залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів.

"Якщо в когось виходить успішно повернути бійця у стрій, треба дати людям працювати й усіляко підтримати. До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу", — наголосила заступниця керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з дезертирством у ЗСУ. На його думку, основною причиною таких випадків є втома військовослужбовців через тривалу війну.

Також ми повідомляли, що 22-річний військовий скоїв СЗЧ, тому що закохався. Стосунки в бійця не склалися — згодом він добровільно повернувся до служби.