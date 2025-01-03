Зеленський заявив про зменшення випадків СЗЧ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із дезертирством у Збройних силах України у 2024 році. Хоча протягом року кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) збільшувалася, з початку осені ця тенденція почала знижуватися.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини" у четвер, 2 січня.

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Зеленський пояснив, що основною причиною таких випадків є втома військових через тривалу війну.

"Коли люди втомлюються, потрібне збільшення ротацій. Це можливо завдяки збільшенню резервів", — зазначив він.

Президент наголосив, що наразі не всі необхідні ресурси для укомплектування резервів надходять вчасно, що впливає на можливість збільшення ротацій і, як наслідок, зменшення навантаження на діючих військовослужбовців.

Зменшення випадків СЗЧ стало можливим завдяки поступовій роботі над підсиленням резервів та покращенням умов для ротації. Водночас проблема потребує системного підходу та подальшої підтримки партнерів України для забезпечення армії всім необхідним.

Зеленський підкреслив, що розуміє складність ситуації та важливість мотивації та підтримки для українських бійців.

Нагадаємо, ми писали про те, що солдати з СЗЧ можуть повернутись на службу через "Армія+".

Також ми повідомляли про те, чи військовослужбовці, які добровільно повернулись до військової частини із СЗЧ, знову отримуватимуть виплати та забезпечення.