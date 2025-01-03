Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Зеленський зробив заяву через масові випадки СЗС arrow

Зеленський зробив заяву через масові випадки СЗС

3 січня 2025 00:08
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Зеленський заявив про зменшення випадків СЗЧ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із дезертирством у Збройних силах України у 2024 році. Хоча протягом року кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) збільшувалася, з початку осені ця тенденція почала знижуватися.  

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини" у четвер, 2 січня.

Читайте також:

Що сказав Зеленський про СЗЧ

Зеленський пояснив, що основною причиною таких випадків є втома військових через тривалу війну.  

"Коли люди втомлюються, потрібне збільшення ротацій. Це можливо завдяки збільшенню резервів", — зазначив він.  

Президент наголосив, що наразі не всі необхідні ресурси для укомплектування резервів надходять вчасно, що впливає на можливість збільшення ротацій і, як наслідок, зменшення навантаження на діючих військовослужбовців.  

Зменшення випадків СЗЧ стало можливим завдяки поступовій роботі над підсиленням резервів та покращенням умов для ротації. Водночас проблема потребує системного підходу та подальшої підтримки партнерів України для забезпечення армії всім необхідним.  

Зеленський підкреслив, що розуміє складність ситуації та важливість мотивації та підтримки для українських бійців.

Нагадаємо, ми писали про те, що солдати з СЗЧ можуть повернутись на службу через "Армія+".

Також ми повідомляли про те, чи військовослужбовці, які добровільно повернулись до військової частини із СЗЧ, знову отримуватимуть виплати та забезпечення.

Володимир Зеленський армія мобілізація війна в Україні СЗЧ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 ВЛК для заброньованих — чи треба проходити

00:08 Зеленський зробив заяву через масові випадки СЗС

2 січня 2025

23:59 Хацкевич не став спростовувати перехід у Полісся

23:59 Яких переговорів хоче Путін — Зеленський назвав умови РФ

23:50 У Сумському ТЦК прокоментували смерть чоловіка після побиття

23:49 Українське село в майбутньому за версією ШІ — яскраві фото

23:36 Манчестер Юнайтед може втратити понад 1,2 млрд євро

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

23:33 Сніг та дощ — прогноз синоптиків для Харкова найближчими днями

23:30 Зеленський назвав причину, чому біженці повернуться в Україну

23:21 Зеленський сказав, коли можливі вибори президента України

00:30 ВЛК для заброньованих — чи треба проходити

00:08 Зеленський зробив заяву через масові випадки СЗС

2 січня 2025

23:59 Хацкевич не став спростовувати перехід у Полісся

23:59 Яких переговорів хоче Путін — Зеленський назвав умови РФ

23:50 У Сумському ТЦК прокоментували смерть чоловіка після побиття

23:49 Українське село в майбутньому за версією ШІ — яскраві фото

23:36 Манчестер Юнайтед може втратити понад 1,2 млрд євро

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

23:33 Сніг та дощ — прогноз синоптиків для Харкова найближчими днями

23:30 Зеленський назвав причину, чому біженці повернуться в Україну

23:21 Зеленський сказав, коли можливі вибори президента України

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року