Срок добровольного возвращения к военной службе после совершения СОЧ могут продлить — что известно

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

В Украине 1 января 2025 года завершился срок добровольного возвращения на службу после совершения СОЧ. Правда, его могут продлить.

Об этом в субботу, 4 января, сообщила заместитель Офиса Президента Ирина Верещук.

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Скриншот сообщения Ирины Верещук

Что известно о возможном продлении срока добровольного возвращения после СОЧ

Представительница Офиса Президента отметила, что во время межведомственного совещания по ветеранской политике и социальной защите военнослужащих и членов их семей в четверг, 2 января, речь шла о проблематике СОЧ. Продление срока добровольного возвращения на службу после СОЧ пока является только идеей, однако ее уже начали обсуждать с оборонным комитетом ВРУ.

Также Верещук добавила, что для работы по возвращению воинов нужно более активно привлекать рекрутеров из успешных боевых подразделений.

"Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, надо дать людям работать и всячески поддержать. К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СОЧ к себе, а его направляют в другое подразделение", — подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с дезертирством в ВСУ. По его мнению, основной причиной таких случаев является усталость военнослужащих из-за длительной войны.

Также мы сообщали, что 22-летний военный совершил СОЧ, потому что влюбился. Отношения у бойца не сложились — впоследствии он добровольно вернулся к службе.