В Україні планують мобілізувати 160 тис. чоловіків — протягом якого терміну

В Україні хочуть призвати ще 160 тис. осіб — ЗМІ назвали терміни
В Україні хочуть мобілізувати ще 160 тисяч військовозобов'язаних. Це дозволить укомплектувати частини до 85%
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко у Верховній Раді 29 жовтня.
Мобілізація в Україні
"Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%", — зазначив Литвиненко.
За його словами, загалом до Сил оборони України призвали вже 1 мільйон 50 тисяч українців.
AFP з посиланням на джерела пише, що це планують зробити протягом наступних трьох місяців.
"Призов триватиме протягом трьох місяців", — зазначає джерело.
Нагадаємо, громадяни, у яких ВЛК діагностувала інфекційні захворювання, такі як гепатит, туберкульоз або ВІЛ-інфекція, не підлягають мобілізації.
Також в Україні військовозобов'язані можуть отримати повістку повторно. За її ігнорування встановлена відповідальність.
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