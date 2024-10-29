В Україні планують мобілізувати 160 тис. чоловіків — протягом якого терміну

Чоловік у ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні хочуть мобілізувати ще 160 тисяч військовозобов'язаних. Це дозволить укомплектувати частини до 85%

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко у Верховній Раді 29 жовтня.

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"Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%", — зазначив Литвиненко.

За його словами, загалом до Сил оборони України призвали вже 1 мільйон 50 тисяч українців.

Допис нардепа Олексія Гончаренка, який процитував Литвиненка. Фото: скриншот

AFP з посиланням на джерела пише, що це планують зробити протягом наступних трьох місяців.

"Призов триватиме протягом трьох місяців", — зазначає джерело.

Допис AFP. Фото: скриншот

Нагадаємо, громадяни, у яких ВЛК діагностувала інфекційні захворювання, такі як гепатит, туберкульоз або ВІЛ-інфекція, не підлягають мобілізації.

Також в Україні військовозобов'язані можуть отримати повістку повторно. За її ігнорування встановлена відповідальність.